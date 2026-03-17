Dentro do Quadrado promove encontro entre arte contemporânea e moda negra

Projeto recebe o Desfile da Beleza Negra em programação especial no Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial - (crédito: | Alva Pinheiro divulgação)

Neste sábado (21/3), a Divino Galeria | Casa Vento recebe o projeto Dentro do Quadrado, com Desfile da Beleza Negra, com ingressos gratuitos. O projeto é idealizado pela curadora e galerista Alva Pinheiro e realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

A iniciativa atua para ampliar o acesso e a inclusão no mercado da arte, criando oportunidades de visibilidade, profissionalização e circulação para artistas e criadores. Com vagas limitadas, os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla

Como parte da programação, o público poderá acompanhar o Desfile da Beleza Negra (DBN), performance que evidencia estéticas e corporalidades negras no contexto artístico. A ação integra o projeto como um encontro entre moda, arte e presença, valorizando a identidade negra e ampliando o diálogo entre diferentes linguagens.

Segundo a idealizadora do projeto, Alva Pinheiro, o Dentro do Quadrado vem com a proposta de ampliar a presença de diferentes trajetórias no circuito artístico.

“O Dentro do Quadrado é um espaço de encontro e visibilidade para artistas e criadores que muitas vezes não encontram oportunidades no circuito tradicional das artes. Ao integrar o Desfile da Beleza Negra à programação, ampliamos o diálogo entre arte, moda e identidade, reforçando a importância de ocupar os espaços culturais com diversidade e novas narrativas.”

A realização do evento no Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), reforça o caráter simbólico da proposta e o compromisso com um cenário cultural mais plural e representativo.

Idealizado por Dai Schimidt, o Desfile da Beleza Negra (DBN) surge como um movimento de valorização da identidade e da autoestima da população negra por meio da arte e da moda.

“O Desfile Beleza Negra nasce do propósito de valorizar a identidade, a autoestima e a potência da população negra por meio da moda, da arte e da cultura. Mais do que um desfile, o DBN é um movimento de representatividade e inclusão, que abre espaço para novos talentos e promove visibilidade para histórias que muitas vezes não ocupam os lugares de destaque”, afirma.

“Realizar o desfile em 21 de março reforça a importância de refletirmos sobre igualdade, respeito e justiça social. A cada edição reafirmamos o compromisso de fortalecer essa narrativa, mostrando que a beleza negra é plural, potente e merece estar no centro das passarelas e também no centro da sociedade.”

Entre os destaques da apresentação está a coleção do estilista OJO, intitulada “Matriz do Mundo”, que traz uma reflexão estética e simbólica sobre a centralidade da mulher preta e dos povos negros como origem da vida, do conhecimento, da cultura e da resistência.

A coleção parte da ideia da mulher negra como ventre que gera civilizações e guardiã de memórias, evocando narrativas anteriores à colonização e ressaltando a existência de ciência, espiritualidade, estética e organização social dos povos africanos e afrodescendentes.

Ao unir artes visuais, moda e discurso estético-político, o encontro convida o público a vivenciar experiências que ampliam a percepção sobre quem produz, ocupa e transforma os espaços da arte.

Serviço

Dentro do Quadrado + DBN – Desfile da Beleza Negra

Data: 21 de março de 2026

Horário: 18h

Local: Divino Galeria | Casa Vento

Endereço: Shis QI 07, Conjunto 2, Casa 4 – Lago Sul, Brasília (DF)

Ingressos gratuitos com vagas limitadas.