Desfile Beleza Negra é espaço de protesto contra feminicídio

As passarelas do Liberty Mall tornaram-se espaço de protesto e combate ao feminicídio contra a mulher preta na 24ª edição do Desfile Beleza Negra (DBN). O evento, que ocorreu no Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, tem como tema Herança e é promovido pelo Núcleo de Arte do Centro-Oeste (Naco), com apoio do Correio Braziliense, Agência Sprint, BellaClin, Dr. Heron Nogueira, Loradana, 3M Casting, Vera Corralero e Ateliê Flor do Rock, além do Shopping Liberty Mall e do Ojo Ateliê.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

























Dai Schmidt, produtora de moda e idealizadora do projeto, explica que a temática é um convite ao público para reconhecer as raízes, as narrativas e o legado construído ao longo da história. "O DBN não é só um desfile. Ele é movimento, território de afirmação e um espaço que projeta novas possibilidades para pessoas negras na moda, na arte e na comunicação. Estar aqui é celebrar vitórias, ocupar espaços e seguir transformando realidades", explicou Dai, que acrescenta o motivo da escolha do tema Herança. "Veio da vontade de honrar nossas raízes e reconhecer tudo que nos trouxe até aqui. É sobre a ancestralidade viva, identidade e a força das histórias que moldam o DBN."

Oportunidade

Cinquenta e sete modelos negros e negras levantaram a bandeira de combate ao feminicídio. Os modelos foram preparados especialmente para estrear nas passarelas, passando por quatro oficinas de formação. Muitos estão sendo lançados agora e já estão sendo agenciados.

Esta é a primeira vez de Usatavo, 19 anos, nas passarelas. Antes de chegar até o DBN, fez vários castings — alguns deram certo, outros não. "Muitas vezes, eu não entendia o porquê da recusa. Se faltava profissionalismo, experiência ou se o mercado, tão concorrido, simplesmente não tinha espaço para mim naquele momento", diz.

Segundo ele, estar no evento com um dos looks mais lindos da coleção, é uma responsabilidade. "Quando eu era mais novo, sonhava muito com isso, mas, por vários motivos, esses sonhos foram sendo silenciados. Sou LGBTQIAPN e, na escola, isso pesa ao quadrado."

Rafaella Taylor, 21, é estudante de odontologia da UnB e sempre teve apreço ao mundo da moda, mas nunca conseguiu se inserir no meio. "Já fui agenciada, fiz testes, mas não avancei. É um mercado concorrido e, à época, eu não dei continuidade." Este é o segundo desfile dela, que descreve como uma experiência diferente "Tenho uma sensação de conforto, de acolhimento. Mesmo sem ter tanta experiência, eu me sinto dentro, parte de algo maior. E desfilar no Dia da Consciência Negra torna tudo mais simbólico", afirmou.

O grande destaque do desfile são as peças do Ojo Ateliê, desenvolvidas pelo estilista Toni Ponciano. O artista transforma jeans descartados em arte vestível, combinando afrofuturismo, reciclagem e identidade periférica.

A primeira edição do Desfile Beleza Negra ocorreu em 2012, após Dai Schmidt perceber que o cenário da moda brasiliense espelhava preconceitos raciais. À época, ela trabalhava com um dos maiores produtores de moda de Brasília, e percebeu que, em castings internacionais, as mulheres brancas podiam participar mesmo sendo mais baixas, mas as negras, com a mesma altura, não eram aceitas, pois diziam que a "imagem não vendia".

Revista

O evento marcou, ainda, o lançamento da terceira edição impressa da Revista DBN , que chega fortalecida com pautas de representatividade, moda autoral e combate ao feminicídio, além da participação de marcas que carregam a força criativa das periferias e da moda independente do Distrito Federal.

A revista traz assuntos diversos, que passam por moda, saúde e carreira. Uma das matérias aborda a importância da nutrição e a saúde dos cabelos afro, com base nas dicas dadas pela nutricionista Érica Cruz. A profissional de nutrição detalha sobre os nutrientes essenciais para o cabelo, tais como as vitaminas A, do complexo B, E, zinco, ferro, cálcio, silício e a ingestão de água, que não pode faltar. "Seja paciente e amorosa com o seu cabelo. Abrace sua textura e explore os diversos penteados que celebram a beleza única dos fios crespos e cacheados", disse a nutricionista, em entrevista.



