TJDFT disponibiliza visitas guiadas para alunos da rede pública

Voltado a estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede pública de ensino, o Programa Conhecendo a Justiça do DF, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), está com vagas disponíveis. Professores, diretores, coordenadores e outros educadores podem inscrever o grupo por meio do formulário eletrônico, até sexta-feira (20/3). Cada escola poderá levar até 70 alunos.

Leia também: CEM Setor Leste recebe aula inaugural do projeto "Falando Direito"



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com o objetivo de aproximar estudantes do Poder Judiciário, a iniciativa do TJDFT inclui a visita guiada a diversos setores da instituição, como o Tribunal do Júri, onde é realizada uma simulação de audiência. Também estão previstos jogos educativos e bate-papo com magistrados e servidores do Tribunal.

Leia também: Robô transforma desafios matemáticos em brincadeira



O Programa Conhecendo a Justiça foi criado em 2025, período em que mais de 570 estudantes da rede pública participaram das visitas, que ocorrem às sextas-feiras, no período da tarde, das 14h às 17h, na sede do TJDFT, com agendamento prévio. Os estudantes também recebem kit pedagógico e lanche.