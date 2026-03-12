Ensino médio

CEM Setor Leste recebe aula inaugural do projeto "Falando Direito"

Iniciativa do Instituto Brasileiro de Educação em Direitos e Fraternidade leva conhecimento jurídico de forma acessível a estudantes do terceiro ano

Junio Silva
postado em 12/03/2026 20:41
Projeto conta com a parceria do Centro Universitário UDF e da Faculdade Republicanas, que oferecem duas bolsas de estudo para alunos selecionados - (crédito: Material cedido ao Correio)
O Instituto Brasileiro de Educação em Direitos e Fraternidade (IEDF) realizou, nesta quinta-feira (12/3), no Centro de Ensino Médio Setor Leste, a aula inaugural do programa Falando Direito. O evento marca o início das atividades do curso, que integra ações de ampliação do acesso à educação em direitos em diferentes territórios e comunidades.

O programa voltado a alunos do terceiro ano do ensino médio visa disseminar o conhecimento jurídico em uma linguagem acessível, contribuindo para a formação cidadã, o fortalecimento da consciência de direitos e o estímulo à participação social. 

“Trabalhamos o viés da fraternidade, que é previsto constitucionalmente para toda a atuação do próprio Instituto”, explica Brian Prado, secretário geral do IEDF, ao Correio. “Nós temos aulas que vão desde o direito ao nascimento até o direito à morte, passando pelo direito do trabalho, previdenciário, civil, penal, direito à saúde, entre outros”. 

Além das aulas presenciais no auditório da escola, os 75 alunos inscritos terão acesso ao material em apostila, além de uma plataforma digital com aulas gravadas. 

O projeto conta com a parceria do Centro Universitário UDF e da Faculdade Republicanas, que oferecem duas bolsas de estudo para alunos selecionados ao fim do curso. Entre os professores voluntários que atuam no sistema judiciário, está o ministro do Superior Tribunal de Justiça Reynaldo Soares da Fonseca. 

O Falando Direito já passou por diversas escolas dentro e fora do Distrito Federal e agora chega ao CEM Setor Leste a partir de uma experiência pessoal de Brian Prado. “Eu fui aluno do Setor Leste durante todo o meu ensino médio e sempre quis uma turma na minha escola. A escola tem toda a cara do projeto”, declara o secretário.

