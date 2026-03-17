InícioCidades DF
Segurança pública

Forças de segurança procuram duas presidiárias que fugiram da Colmeia

As fugitivas foram identificadas como Aline de Oliveira Matos e Cintia Oliveira de Almeida. Fuga ocorreu nesta terça-feira (17/3)

Fuga ocorreu nesta terça-feira (17/3) - (crédito: Material cedido ao Correio)
Fuga ocorreu nesta terça-feira (17/3) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Duas presidiárias da Penitenciária Feminina do DF, a Colmeia, fugiram da unidade prisional nesta terça-feira (17/3). As fugitivas foram identificadas como Aline de Oliveira Matos e Cintia Oliveira de Almeida.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As duas deram entrada no presídio este mês: Aline, em 13 de março; e Cintia, um dia antes. Ainda não há informações sobre a dinâmica da fuga.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A operação de busca reúne equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Polícia Penal, Polícia Civil (PCDF) e do Corpo de Bombeiros.

Aguarde mais informações

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 17/03/2026 18:48
SIGA
x