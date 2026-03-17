Forças de segurança procuram duas presidiárias que fugiram da Colmeia

Duas presidiárias da Penitenciária Feminina do DF, a Colmeia, fugiram da unidade prisional nesta terça-feira (17/3). As fugitivas foram identificadas como Aline de Oliveira Matos e Cintia Oliveira de Almeida.

As duas deram entrada no presídio este mês: Aline, em 13 de março; e Cintia, um dia antes. Ainda não há informações sobre a dinâmica da fuga.

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A operação de busca reúne equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Polícia Penal, Polícia Civil (PCDF) e do Corpo de Bombeiros.



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