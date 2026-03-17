Celina Leão faz barra e defende a permanência do teste em concurso

A vice-governadora Celina Leão (PP) compareceu, nesta terça-feira (17/3), ao protesto organizado pelas candidatas aprovadas no concurso do Corpo de Bombeiros, em frente ao Palácio do Buriti, a favor da permanência da barra dinâmica no Teste de Aptidão Física (TAF) do certame. Celina chegou a fazer o exercício e postou nas redes sociais.
No Instagram, Celina escreveu: “Estou acompanhando de perto as reivindicações de vocês após a decisão da Justiça que suspendeu o teste de barra dinâmica para mulheres no concurso dos Bombeiros. Estamos atuando com responsabilidade, diálogo e dentro da lei para construir um caminho justo, ouvindo vocês e buscando soluções junto às áreas competentes. Porque mulher pode, sim, estar onde quiser. Contem comigo.”
A manifestação ocorre após a Justiça do DF suspender a exigência do teste de barra dinâmica para mulheres nos concursos do Corpo de Bombeiros Militar. A decisão foi publicada nessa segunda-feira (16/3).
O concurso dos bombeiros incluía a barra dinâmica como prova eliminatória e classificatória no TAF. Com base na recomendação do MP, a decisão estabelece que seja adotado, de maneira provisória, o teste estático de barra (isometria) e a barra dinâmica, em que a pessoa faz a flexão e extensão completa dos braços na barra fixa.