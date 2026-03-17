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Tribunal de Contas do DF investiga falhas na gestão do Inas

Representação do Ministério Público de Contas aponta possíveis falhas no atendimento a beneficiários do plano administrado pelo Inas-DF.

Tribunal de Contas do DF investiga falhas no Inas - (crédito: (crédito: Divulgação/TCDF))
Tribunal de Contas do DF investiga falhas no Inas - (crédito: (crédito: Divulgação/TCDF))

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) abriu um processo para apurar possíveis falhas no Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF), responsável pela administração do plano GDF Saúde.

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A apuração teve início após uma representação apresentada pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPC-DF). O documento foi protocolado após de denúncias relacionadas à falta ou ao atraso na realização de procedimentos médicos de beneficiários do plano.

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Com base nessas informações, o tribunal decidiu instaurar um processo para analisar a situação e verificar eventuais irregularidades na gestão do instituto.

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No mesmo contexto, o Tribunal de Contas solicitou correções relacionadas ao quadro de pessoal do Inas-DF.

Nesta terça-feira (17/3), o governador Ibaneis Rocha (MDB) dispensou cinco integrantes do Conselho de Administração do Inas-DF. Para os cargos, foram nomeadas outras cinco pessoas.

Procurado pela reportagem, o Inas-DF informou, em nota, que ainda não recebeu notificação formal sobre a representação apresentada ao tribunal.

“Até o momento, o Inas não foi notificado da representação do TCDF. O Instituto tomará as medidas cabíveis, assim que tiver acesso ao teor da representação”, informou o órgão.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 17/03/2026 20:51
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