Tribunal de Contas do DF investiga falhas na gestão do Inas

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) abriu um processo para apurar possíveis falhas no Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF), responsável pela administração do plano GDF Saúde.

A apuração teve início após uma representação apresentada pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPC-DF). O documento foi protocolado após de denúncias relacionadas à falta ou ao atraso na realização de procedimentos médicos de beneficiários do plano.

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Com base nessas informações, o tribunal decidiu instaurar um processo para analisar a situação e verificar eventuais irregularidades na gestão do instituto.

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No mesmo contexto, o Tribunal de Contas solicitou correções relacionadas ao quadro de pessoal do Inas-DF.

Nesta terça-feira (17/3), o governador Ibaneis Rocha (MDB) dispensou cinco integrantes do Conselho de Administração do Inas-DF. Para os cargos, foram nomeadas outras cinco pessoas.

Procurado pela reportagem, o Inas-DF informou, em nota, que ainda não recebeu notificação formal sobre a representação apresentada ao tribunal.

“Até o momento, o Inas não foi notificado da representação do TCDF. O Instituto tomará as medidas cabíveis, assim que tiver acesso ao teor da representação”, informou o órgão.