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Ministério Público do DF pede esclarecimentos sobre nomeações no Iprev

Órgão solicita informações ao instituto após denúncia que aponta suposto favorecimento em indicações para cargos

Ministério Público do DF apura possíveis irregular no Iprev - (crédito: Divulgação)
Ministério Público do DF apura possíveis irregular no Iprev - (crédito: Divulgação)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) solicitou informações sobre supostas irregularidades em nomeações para cargos no Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev). Três pessoas são citadas como beneficiadas pelas indicações.

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A denúncia aponta suspeita de nepotismo e favorecimento familiar envolvendo a presidente do órgão, Raquel Galvão Rodrigues da Silva, que ocupa o cargo desde 2023.

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De acordo com o MPDFT, o caso ainda está em fase inicial de análise. O órgão informou que, neste momento, busca reunir dados para avaliar a necessidade de abertura de um procedimento investigativo.

Procurado pela reportagem, o Ministério Público explicou que há um procedimento em andamento para que o Iprev apresente esclarecimentos sobre as nomeações. “A partir dessas informações, o MPDFT formará juízo de valor e abrirá procedimento investigativo”, informou o órgão.

O Iprev também foi procurado pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 17/03/2026 20:07
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