Ministério Público do DF pede esclarecimentos sobre nomeações no Iprev

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) solicitou informações sobre supostas irregularidades em nomeações para cargos no Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev). Três pessoas são citadas como beneficiadas pelas indicações.
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A denúncia aponta suspeita de nepotismo e favorecimento familiar envolvendo a presidente do órgão, Raquel Galvão Rodrigues da Silva, que ocupa o cargo desde 2023.
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De acordo com o MPDFT, o caso ainda está em fase inicial de análise. O órgão informou que, neste momento, busca reunir dados para avaliar a necessidade de abertura de um procedimento investigativo.
Procurado pela reportagem, o Ministério Público explicou que há um procedimento em andamento para que o Iprev apresente esclarecimentos sobre as nomeações. “A partir dessas informações, o MPDFT formará juízo de valor e abrirá procedimento investigativo”, informou o órgão.
O Iprev também foi procurado pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.