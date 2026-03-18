BRB: Sérgio Iunes Brito é indicado ao Conselho e ao Comitê de Auditoria

BRB anuncia novo integrante do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria - (crédito: Divulgação)

O Banco de Brasília (BRB) informou ao mercado que o Conselho de Administração da instituição aprovou a nomeação de Sérgio Iunes Brito como novo integrante do colegiado. Além disso, ele foi eleito para compor o Comitê de Auditoria do banco, após manifestação favorável do Comitê de Elegibilidade.

De acordo com o BRB, a posse de Sérgio Iunes Brito ainda depende de autorização prévia do Banco Central do Brasil, conforme a regulamentação vigente para instituições financeiras.

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Segundo o comunicado, emitido na noite de terça-feira (17/3) por meio de um Fato Relevante, o executivo tem trajetória consolidada no sistema financeiro e em entidades de previdência complementar. Ao longo da carreira, Brito presidiu o Economus Instituto de Seguridade Social e a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi), além de ter atuado em conselhos deliberativos e fiscais dessas instituições.

O novo conselheiro também integrou o Conselho de Administração da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) e exerceu funções de governança em empresas ligadas ao Banco do Brasil. Ele é administrador de empresas, com pós-graduação e especializações em gestão, e possui certificações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) para atuação em conselhos de administração e fiscal.

A instituição destacou que a eleição reforça o compromisso com o aprimoramento contínuo da governança corporativa, da integridade institucional e dos mecanismos de controle interno.