Banco Central decreta liquidação do Banco Master Múltiplo

O Banco Central (BC) anunciou, nesta terça-feira (17/3), a liquidação extrajudicial do Banco Master Múltiplo, instituição integrante do conglomerado do Banco Master, ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro. Com a decisão, o funcionamento do banco foi interrompido e a instituição foi retirada do Sistema Financeiro Nacional.
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A medida substitui o Regime de Administração Especial Temporária (Raet), que estava em vigor desde 18 de novembro de 2025. O regime, com duração prevista de 120 dias, tinha como objetivo viabilizar a continuidade das operações da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, empresa controlada pelo banco.
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Segundo o Banco Central, a liquidação extrajudicial foi decretada após a própria Will Financeira ter sido liquidada, em janeiro deste ano. Com isso, deixou de existir a justificativa para manter o Banco Master Múltiplo sob o regime especial. O relatório final do administrador do Raet, apresentado em 12 de março, apontou a inviabilidade de continuidade da instituição.
A autoridade monetária destacou que o Banco Master Múltiplo não realizava captação de depósitos do público, o que reduz riscos ao sistema financeiro. A liquidação extrajudicial é um instrumento utilizado quando a situação da instituição é considerada irreversível e sua interrupção não representa ameaça à estabilidade do sistema.
O BC informou ainda que seguirá adotando medidas para apurar responsabilidades, conforme suas competências legais. A indisponibilidade de bens dos controladores e administradores, determinada durante o Raet, foi mantida com a decretação da liquidação.
O Raet é aplicado em situações em que instituições financeiras desempenham funções relevantes para a economia ou quando há risco de impacto sistêmico em caso de paralisação abrupta. Nesse caso específico, o regime havia sido adotado como tentativa de preservar operações do grupo, o que não se concretizou após a liquidação da controlada.
Com a decisão, encerra-se o processo de intervenção no Banco Master Múltiplo, enquanto o Banco Central segue investigando eventuais irregularidades relacionadas à atuação da instituição e de seus gestores.
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