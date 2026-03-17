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Sistema penal

Detentas que fugiram da Colmeia são recapturadas ao tentar embarcar em BRT

Aline Matos e Cintia Almeida estavam em atendimento em uma unidade básica de saúde e aproveitaram para fugir

Detentas vestiam roupas masculinas e foram recapturadas na noite desta terça - (crédito: QAP/Divulgação)
Detentas vestiam roupas masculinas e foram recapturadas na noite desta terça - (crédito: QAP/Divulgação)

As duas presidiárias que fugiram da Penitenciária Feminina do DF, a Colmeia, na tarde desta terça-feira (17/3), foram recapturadas nesta noite pelos policiais penais da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe). Aline de Oliveira Matos e Cintia Oliveira de Almeida tentavam embarcar em um ônibus BRT para escapar.

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A fuga ocorreu por volta das 17h. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), as duas detentas estavam em atendimento em uma unidade básica de saúde e fugiram para uma área de mata próxima. 

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A captura ocorreu horas depois, na estação do BRT, próximo ao campus da Universidade de Brasília (UnB), e foi registrada em vídeo. A filmagem mostra uma das fugitivas com roupas masculinas que havia encontrado no próprio matagal.

Aline e Cintia deram entrada no presídio este mês: Aline, em 13 de março; e Cintia, um dia antes, em 12 de março. As duas serão transferidas novamente à Colmeia.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 17/03/2026 22:21 / atualizado em 17/03/2026 22:33
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