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Valparaíso

Vídeo: trabalhador é cercado por grupo e esfaqueado durante assalto em GO

Vítima saía de casa para trabalhar quando foi cercada por um carro ocupado por quatro criminosos

Crime ocorreu em Valparaíso de Goiás - (crédito: PMGO/Divulgação)
Crime ocorreu em Valparaíso de Goiás - (crédito: PMGO/Divulgação)

Um homem foi esfaqueado durante um roubo ocorrido na manhã dessa terça-feira (17/3), no bairro Morada Nobre, em Valparaíso de Goiás. A vítima saía de casa para trabalhar quando um carro ocupado por quatro homens a cercou (veja vídeo abaixo). A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu três pessoas envolvidas na tentativa de latrocínio.

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Câmeras de segurança da rua registraram a ação dos criminosos. Elas mostram o momento em que o grupo cerca o trabalhador. Segundo a PMGO, eles roubaram o celular, um cartão alimentação, R$ 80, um cartão bancário e documentos pessoais. Mesmo sem reagir, um dos autores desferiu uma facada contra a vítima. Populares socorreram o homem e o encaminharam ao Hospital do Céu Azul. O estado de saúde não foi divulgado.

Captura

Pelas imagens, a polícia identificou a placa do carro usado no crime e localizaram dois dos quatro envolvidos. Eles foram identificados como Maicon e José Edmilson. A dupla confessou a participação. Maicon assumiu ter sido o autor da facada.

O terceiro suspeito, de prenome Cássio, foi abordado ao sair de casa. Contra ele, há uma outra notificação por descumprimento de medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha. Até a última atualização desta reportagem, o quarto homem não havia sido localizado.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 18/03/2026 22:27
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