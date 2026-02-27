PMDF prende suspeitos de roubo a joalheria em Ceilândia

Mais cedo, policiais estavam no local à procura do terceiro suspeito - (crédito: Reprodução/@ceilandiamuitatreta)

A Polícia Militar (PMDF) prendeu dois suspeitos de envolvimento em um roubo a uma joalheria na QNN 17, em Ceilândia, nesta sexta-feira (27/2). Equipes da corporação seguem em busca de um terceiro envolvido, que estaria em fuga pela região.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ocorrência mobilizou diversas viaturas e contou com o apoio do helicóptero da corporação, que sobrevoou a área para auxiliar nas buscas. A movimentação intensa de policiais chamou a atenção de moradores e comerciantes da região no início da tarde. Veja:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a polícia, no momento do crime, um cliente, que é policial, estava no estabelecimento e reagiu à tentativa de assalto. Os suspeitos fugiram do local e, nas proximidades, roubaram um veículo para facilitar a fuga.



