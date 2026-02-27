InícioCidades DF
PMDF prende suspeitos de roubo a joalheria em Ceilândia

Equipes da corporação seguem em busca de um terceiro envolvido, que estaria em fuga pela região. Ocorrência mobilizou diversas viaturas e contou com o apoio do helicóptero da PM, que sobrevoou a área para auxiliar nas buscas

Mais cedo, policiais estavam no local à procura do terceiro suspeito - (crédito: Reprodução/@ceilandiamuitatreta)
A Polícia Militar (PMDF) prendeu dois suspeitos de envolvimento em um roubo a uma joalheria na QNN 17, em Ceilândia, nesta sexta-feira (27/2). Equipes da corporação seguem em busca de um terceiro envolvido, que estaria em fuga pela região.

A ocorrência mobilizou diversas viaturas e contou com o apoio do helicóptero da corporação, que sobrevoou a área para auxiliar nas buscas. A movimentação intensa de policiais chamou a atenção de moradores e comerciantes da região no início da tarde. Veja:

Segundo a polícia, no momento do crime, um cliente, que é policial, estava no estabelecimento e reagiu à tentativa de assalto. Os suspeitos fugiram do local e, nas proximidades, roubaram um veículo para facilitar a fuga.


Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 27/02/2026 18:34
