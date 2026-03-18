Suspeito de matar vítima com 53 facadas é preso após meses foragido

Jovem de 18 anos é investigado por tentativa de assassinato - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem de 18 anos, identificado como Aquiles Ferreira da Silva, foi preso na tarde desta quarta-feira (18/3), após permanecer foragido desde janeiro. Ele é apontado como um dos envolvidos em um homicídio registrado no início deste ano, em que a vítima levou mais de 50 facadas. O suspeito também responde por uma tentativa de assassinato.

A prisão foi realizada por agentes da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO), da 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá. Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva em aberto desde a época do crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a Polícia Civil (PCDF), o jovem agiu com a participação de três adolescentes, que já foram identificados. As investigações indicam que as vítimas foram atacadas com golpes de faca e também com tijolos. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A apuração policial também apontou a violência empregada na ação. Conforme a PCDF, os autores registraram imagens do crime, incluindo o momento em que a vítima era esfaqueada e, posteriormente, já sem vida em via pública. Os vídeos teriam sido divulgados em redes sociais. Ao todo, a vítima fatal foi atingida por 53 facadas.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanece à disposição da Justiça.