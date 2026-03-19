Sol Nascente recebe 6ª etapa de campeonato gratuito de motocross

Campeonato Brasiliense de Motocross recebe pilotos do Distrito Federal e de outros estados até 22 de março - (crédito: | Foto: Digulgação )

A partir desta quinta (19), a 6ª etapa do Campeonato Brasiliense de Motocross chega à pista do Sol Nascente. A competição reúne pilotos do Distrito Federal e de outras unidades da federação até domingo (22), e integra o calendário oficial da Federação de Motociclismo do DF. A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF) apoia o evento, que tem entrada gratuita para o público.



O titular da SEL-DF, Renato Junqueira, destaca que o campeonato de motocross é um exemplo de como o esporte pode ocupar diferentes regiões administrativas. “Isso leva entretenimento, oportunidades e qualidade de vida para a população. Eventos como esse fortalecem o calendário esportivo do DF e incentivam a formação de novos atletas”, afirma.

Ao longo de quatro dias de programação, o público pode acompanhar de perto provas em diversas categorias, com saltos radicais, ultrapassagens e disputas roda a roda, que fazem do motocross um dos esportes mais vibrantes do mundo. Ao todo, o campeonato distribui R$ 23 mil em premiação, que será dividida entre os vencedores das diferentes categorias.



O evento foi pensado para toda a família. Além das corridas, o público encontrará uma vila gastronômica com food trucks, feira de artesanato, espaço kids com brinquedos infláveis e áreas de convivência para quem quiser aproveitar o dia ao ar livre enquanto acompanha as provas.

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Etapas anteriores

As etapas anteriores do campeonato ocorreram em diferentes regiões do Distrito Federal e do Entorno, no ano passado: em 5 de setembro, na Arena BRB Mané Garrincha; nos dias 24, 25 e 26 de setembro, no Recanto das Emas; em 16 e 17 de outubro, em Santo Antônio do Descoberto; nos dias 20 e 21 de novembro, no Guará II; e de 11 a 12 de dezembro, em Samambaia.

Serviço

6ª Etapa do Campeonato Brasiliense de Motocross 2026

Data: 19 a 22 de março

Local: Pista de Motocross do Sol Nascente

Entrada: Gratuita, com retirada antecipada pelo Sympla.