Santos anuncia a contratação de Cuca como novo treinador

Cuca é o novo técnico do Santos - (crédito: Foto: Reprodução/X)

O Santos oficializou, nesta quinta-feira (19/3), a chegada de Cuca como novo treinador da equipe até o fim da temporada. Aos 62 anos, o técnico assume o lugar do argentino Juan Pablo Vojvoda, que foi demitido após a derrota para o Internacional, nesta quarta-feira (18/3), pelo Campeonato Brasileiro.

Cuca desembarca na Vila Belmiro acompanhado do auxiliar Cuquinha e do preparador físico Omar Feitosa. A negociação avançou sem entraves. Logo após a saída de Vojvoda, a diretoria intensificou as conversas e fechou o acordo em curto prazo.

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A pressa tem motivo. Afinal, o clube quer o novo comandante já à beira do campo neste domingo, às 16h, diante do Cruzeiro, no Mineirão, pela oitava rodada do Brasileirão. Internamente, a avaliação é de que Cuca representa uma solução prática. Um profissional que chega reparado para lidar com pressão desde o primeiro dia.

Além disso, pesa a familiaridade. O treinador conhece bem o ambiente do Santos e mantém boa relação com o presidente Marcelo Teixeira. Esse contexto reforçou a confiança da diretoria na escolha.

Por outro lado, a decisão não ignora possíveis reações negativas. A cúpula santista reconhece o histórico delicado envolvendo o treinador, condenado à revelia em um caso ocorrido na Suíça, em 1989.

Ainda assim, dentro do clube, dois pontos ajudam a amenizar o cenário. O posicionamento público de Cuca durante sua passagem pelo Athletico-PR e o fato de ele ter voltado a trabalhar normalmente no futebol brasileiro, inclusive pelo Atlético-MG.

Cuca é um nome conhecido no Santos

A reaproximação entre Cuca e o Santos não é recente. Nos últimos anos, as partes chegaram a ensaiar novos acordos. Desde que reassumiu a presidência, em janeiro de 2024, Marcelo Teixeira buscou diferentes alternativas para o comando técnico, como Fábio Carille, Pedro Caixinha e Cleber Xavier, além do próprio Vojvoda. Nenhum deles se manteve no cargo.

Na última passagem pelo clube, em 2020, Cuca assumiu após a saída de Jesualdo Ferreira. Ao longo daquela temporada, dirigiu a equipe em 44 partidas, com 18 vitórias, 14 empates e 12 derrotas.

O auge daquele ciclo veio na campanha da Conmebol Libertadores. O Santos chegou à final, mas acabou superado pelo Palmeiras. Mesmo assim, o time garantiu vaga na pré-Libertadores, e Cuca optou por encerrar sua trajetória antes do término do Brasileirão.

Agora, o cenário é diferente. O clube busca estabilidade e resultados imediatos. A aposta em um nome experiente, que já conhece os atalhos da casa, surge como tentativa de reorganizar o time e retomar o caminho das vitórias.

