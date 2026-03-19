Irã anuncia boicote aos EUA, mas não à Copa do Mundo, afirma dirigente

Participação do Irã na Copa está em xeque desde que os EUA e Israel lançaram ataques aéreos contra o país no mês passado - (crédito: Divulgação)

O Irã vai boicotar os Estados Unidos, mas não a Copa do Mundo, de acordo com o presidente da federação iraniana de futebol, Mehdi Taj, em um vídeo divulgado pela agência de notícias iraniana Fars, nesta quinta-feira (19/3).

"Estaremos nos preparando para a Copa do Mundo. A seleção nacional está realizando um período de treinamento na Turquia, e também jogaremos duas partidas amistosas lá. Vamos boicotar os Estados Unidos, mas não a Copa do Mundo", afirmou o dirigente.

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A federação de futebol do Irã afirmou esta semana que iniciou conversas com a Fifa sobre uma possível mudança dos jogos da seleção dos EUA para o México. Porém, a entidade máxima do futebol mundial vetou a ideia e manteve o calendário do torneio.

Inclusive, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que seu país estaria disposto e preparado para sediar as partidas do Irã, caso necessário.

"O México mantém relações diplomáticas com todos os países do mundo, portanto, aguardaremos a decisão da Fifa", disse Sheinbaum.

A participação do Irã na Copa está em xeque desde que os EUA e Israel lançaram ataques aéreos contra o país no mês passado, com Donald Trump alertando que a segurança dos jogadores iranianos estaria em risco caso viajassem para o torneio.