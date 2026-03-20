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Energia Elétrica

Paranoá, Planaltina e Plano Piloto terão energia suspensa nesta sexta (20/3))

Interrupções ocorrem em diferentes horários para serviços de manutenção, modernização da rede e poda de árvores

Paranoá, Planaltina e Plano Piloto terão energia suspensa nesta sexta (20/3) - (crédito: Divulgação)
Paranoá, Planaltina e Plano Piloto terão energia suspensa nesta sexta (20/3) - (crédito: Divulgação)

Para realizar reparos na rede elétrica do Distrito Federal, a Neoenergia promove, nesta sexta-feira (20/3), serviços de manutenção que vão exigir a suspensão temporária do fornecimento de energia em áreas do Paranoá, Planaltina e Plano Piloto.

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No Paranoá, o desligamento está previsto das 9h às 15h, no Núcleo Rural Fazendinha, para ações de modernização da rede. Em Planaltina, a interrupção ocorre das 10h às 16h, na DF-250, Km 9, no Núcleo Rural Capão da Erva, para poda de árvores.

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Já no Plano Piloto, o fornecimento será interrompido das 9h às 15h, na CLN 413, EQN 412/413 e CLN 213, também para serviços de poda.

Segundo a concessionária, a suspensão temporária é necessária para garantir a segurança das equipes durante a execução dos trabalhos. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 20/03/2026 06:00
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