30 kg de maconha são encontrados abandonados em rua de Ceilândia Norte

Um saco plástico contendo 30kg de maconha foi encontrado, na tarde desta quinta-feira (19/3), por funcionários do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em uma via pública de Ceilândia Norte, no Distrito Federal. A Polícia Civil (PCDF) apura quem são os responsáveis pelo entorpecente.

Equipes da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) fazem buscas na região onde a droga foi localizada, com o objetivo de identificar câmeras de segurança e reunir indícios que ajudem a esclarecer o caso.

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De acordo com o delegado responsável pela unidade, a quantidade apreendida poderia resultar na produção de cerca de 30 mil cigarros de maconha. Considerando o valor médio de R$ 10 por unidade, o prejuízo estimado ao tráfico chega a aproximadamente R$ 300 mil.

Ainda segundo relatos, a suspeita é de que os traficantes tenham abandonado o material por receio de serem flagrados, especialmente em razão de operações intensivas realizadas recentemente pela PCDF.