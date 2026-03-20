Quadrilha usa IA em "telemarketing" e aplica golpe de R$ 1 mi em terminais bancários

A 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) desarticulou um esquema de fraudes em terminais bancários no Distrito Federal. Nesta sexta-feira (20/3), um homem envolvido na engrenagem criminosa foi preso em Goiás. Segundo as investigações, só nesta semana, o grupo praticou ao menos quatro golpes semelhantes em regiões distintas da capital. O prejuízo chega a R$ 1 milhão.

Previamente articulado, o golpe contava até com um programa de Inteligência Artificial (IA) para atendimento padrão de telemarketing. De acordo com a PCDF, os criminosos usavam o dispositivo conhecido como “chupa-cabra” para travar o cartão do cliente nos terminais 24 horas.

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Após o cartão ficar preso, um dos autores abordava a vítima e indicava um número de telefone falso fixado no terminal. Acreditando que resolveria o problema, o cliente ligava para o número e era recepcionado pelo “telemarketing” criado pela IA. Na falsa chamada, fornecia a senha do cartão.

As investigações mostraram que a quadrilha efetuou uma série de compras e saques com os cartões das vítimas. Há ocorrências registradas nas Asas Sul e Norte, em Sobradinho e no Riacho Fundo. O homem preso em Goiás é residente em São Paulo e viajava pelo país para aplicar golpes.

A Polícia Civil recomenda que, em casos de cartão retido, o cidadão jamais aceite ajuda de estranhos nem utilize números de telefone que não sejam os canais oficiais exibidos na tela do próprio banco.