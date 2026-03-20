Motoqueiro arrastado e queda de árvore: chuva deixa estragos no DF; veja vídeos

Várias regiões do DF foram atingidas por fortes chuvas na tarde desta sexta-feira (20/3). Vídeos publicados nas redes sociais mostram os estragos causados pelo temporal. Em Taguatinga, por exemplo, um motociclista foi arrastado pela enxurrada na Comercial Norte (veja vídeos abaixo).
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Na quadra 406 do Recanto, a chuva provocou a queda de uma árvore. A cena foi filmada por um vizinho. No Riacho Fundo 2, a rua ficou completamente alagada. Da frente de um comércio, moradores observavam o clima.
Até a última atualização, por volta das 17h, o Corpo de Bombeiros não havia informado sobre o número de ocorrências relacionadas à chuva.
As precipitações devem perdurar até final de abril, quando começa o período da seca. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e ventos fracos. A temperatura mínima registrou 18°C, e a máxima de 29°C.
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Darcianne DiogoRepórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018