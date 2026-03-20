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Motoqueiro arrastado e queda de árvore: chuva deixa estragos no DF; veja vídeos

Em Taguatinga, um motociclista foi arrastado pela enxurrada na Comercial Norte. Na quadra 406 do Recanto, a chuva provocou a queda de uma árvore

Em Taguatinga, motociclista foi arrastado por enxurrada - (crédito: Taguadepre/Reprodução)
Em Taguatinga, motociclista foi arrastado por enxurrada - (crédito: Taguadepre/Reprodução)

Várias regiões do DF foram atingidas por fortes chuvas na tarde desta sexta-feira (20/3). Vídeos publicados nas redes sociais mostram os estragos causados pelo temporal. Em Taguatinga, por exemplo, um motociclista foi arrastado pela enxurrada na Comercial Norte (veja vídeos abaixo).

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Na quadra 406 do Recanto, a chuva provocou a queda de uma árvore. A cena foi filmada por um vizinho. No Riacho Fundo 2, a rua ficou completamente alagada. Da frente de um comércio, moradores observavam o clima.

Até a última atualização, por volta das 17h, o Corpo de Bombeiros não havia informado sobre o número de ocorrências relacionadas à chuva. 


As precipitações devem perdurar até final de abril, quando começa o período da seca. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e ventos fracos. A temperatura mínima registrou 18°C, e a máxima de 29°C.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Darcianne Diogo e Ana Carolina Alves
postado em 20/03/2026 17:03
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