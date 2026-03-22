Morre Marcelo Reis, advogado e funcionário da Caesb, aos 55 anos

Jailson Sena* especial para o Correio — Morreu neste domingo (22/3), aos 55 anos, o advogado e integrante da Diretoria Jurídica da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Marcelo Antônio Rodrigues Reis.

Em nota, a Caesb manifestou pesar pela perda e se solidarizou com familiares e amigos, destacando que Marcelo Antônio foi um profissional de reconhecida competência, ética e dedicação. "Marcelo deixa um legado de compromisso, lealdade institucional e excelência, tendo marcado de forma significativa a Companhia e seus colegas", diz a nota.

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Carioca, Marcelo se formou bacharel em direito pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro e tinha MBA em direito da economia e da empresa pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ele também fez curso de extensão em direito das águas pela Universidade de Brasília, além de outros nas áreas financeira e administrativa.

O advogado ingressou na Caesb 2003, onde atuou como coordenador da Assessoria Jurídica de Cobrança, gerente da Assessoria Jurídica Contencioso Cível, secretário geral, e por último, chefe da Procuradoria Jurídica.

A Fundiágua Previdência Complementar, da qual ele foi presidente entre março de 2020 e março de 2024, lamentou a perda. "A Fundiágua manifesta profundo pesar pelo falecimento de seu ex-dirigente e expressa solidariedade aos familiares e amigos neste momento difícil", diz a publicação nas redes sociais.

O advogado ocupou ainda cargos na Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF), Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe), Associação dos Advogados Públicos da Administração Indireta do Distrito Federal (Apadi-DF) e Associação dos Advogados Públicos da Administração Indireta do Distrito Federal(Advocaesb)

Marcelo Antônio Rodrigues Reis deixa uma filha. Até a publicação desta matéria, o local e o horário do sepultamento não haviam sido divulgados.