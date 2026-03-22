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DIA DA ÁGUA

Roda de conversa no Eixão reforça papel do Cerrado no abastecimento de água

No Dia Mundial da Água, encontro no Eixão do Lazer reuniu especialistas para discutir a preservação do Cerrado e os impactos do desmatamento nos recursos hídricos

Roda de conversa no Eixão reforça papel do Cerrado no abastecimento de água - (crédito: Ana Carolina Alves/CB)
Roda de conversa no Eixão reforça papel do Cerrado no abastecimento de água - (crédito: Ana Carolina Alves/CB)

Em celebração ao Dia Mundial da Água, o Eixão do Lazer recebeu, neste domingo (22/3), uma roda de conversa sobre a importância da preservação do Cerrado para a garantia dos recursos hídricos. Com programação gratuita, a campanha Cerrado, Coração das Águas reuniu especialistas e o público em um encontro de conscientização ambiental.

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O fundador do Instituto Cerrados, Yuri Salmona, destacou o papel central do bioma. “O protagonismo do provimento de água do Brasil é do Cerrado. Oito das 12 bacias hidrográficas são abastecidas por ele”, afirmou. Apesar disso, alertou para o avanço do desmatamento. “Desmatar o Cerrado é como furar a caixa d’água que abastece o país”, disse.

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No âmbito local, a presidente da Preserva Serrinha, Lúcia Mendes, destacou a importância da região para o abastecimento do Distrito Federal. “A Serrinha é produtora de água. Se essas áreas forem degradadas, o impacto chega rapidamente a regiões como Lago Norte, Asa Norte, Itapoã, Paranoá e Sobradinho”, explicou.

Cerrado é "poupança hídrica"

A relação entre preservação e disponibilidade de água também foi destacada por outros especialistas. A doutora em ciências florestais Bianca Bendito, da Fundação Pró Natureza (Funatura), explicou que o Cerrado funciona como uma espécie de “poupança” hídrica. “A infiltração no solo garante a alimentação dos rios. Sem vegetação, esse processo é comprometido”, afirmou.

Na mesma linha, a ecóloga Isabel Figueiredo, do Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), chamou atenção para os impactos do desmatamento nas áreas de recarga. “O Cerrado segue sendo convertido em larga escala”, disse, ao alertar para o risco de redução na disponibilidade de água.

Já a bióloga Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília (UnB), reforçou a importância estratégica do bioma para o país. “Preservar o Cerrado é garantir água, equilíbrio climático e o nosso próprio futuro”, concluiu.

Após a roda de conversa, o público participou de uma oficina de lambe-lambe. A programação foi encerrada com apresentação do Clube do Choro.

  • Roda de conversa no Eixão reforça papel do Cerrado no abastecimento de água
    Roda de conversa no Eixão reforça papel do Cerrado no abastecimento de água Ana Carolina Alves/CB
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    Roda de conversa no Eixão reforça papel do Cerrado no abastecimento de água Ana Carolina Alves/CB
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    Roda de conversa no Eixão reforça papel do Cerrado no abastecimento de água Ana Carolina Alves/CB

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 22/03/2026 15:40
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