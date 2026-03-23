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Investigação

Pedófilo é preso no CE por coagir e ameaçar menina do DF

Mensagens interceptadas pela Polícia Civil e obtidas pela reportagem mostram o autor coagindo e ameaçando a menina de apenas 12 anos

Homem foi preso em Fortaleza - (crédito: Material cedido ao Correio)
Homem foi preso em Fortaleza - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem de 25 anos foi preso em Fortaleza (CE) acusado de pedofilia contra uma adolescente de 12 anos residente do Distrito Federal. Mensagens interceptadas pela Polícia Civil e obtidas pela reportagem mostram o autor coagindo e ameaçando a menina. A prisão foi efetuada pelos agentes da 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

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Segundo as investigações, o autor adicionou a menina pelo Instagram. Inicialmente, ele disse ter a mesma idade que ela. Depois de ganhar a confiança da vítima, os dois trocaram os números de WhatsApp e continuaram os diálogos.

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Conversas mostram ameaça por parte de agressor
Conversas mostram ameaça por parte de agressor (foto: Material cedido ao Correio)

Nas conversas, o suspeito solicitava fotos e vídeos de cunho pornográfico. Em posse do material, o homem iniciou uma série de ameaças, revelou a Polícia Civil. “Já tirei print de seus seguidores do Insta e Tik Tok. Se não me mandar, eu vazo todos os seus nudes. E nem adianta me bloquear, porque eu já tirei print”, escreveu o agressor.

Em outra conversa, ele exige como quer que o conteúdo seja enviado. “Faz do jeito que eu disse. Tira o que você está vestindo e mostra daquele jeito que falei. Mostra seu rosto, você não mostrou.” Ela responde: “Eu mostrei”. “Quero que você mostre até o final”, responde o suspeito.

Policiais do DF identificaram o autor e viajaram a Fortaleza para cumprir o mandado de prisão preventivo. Ele chegou ao DF na sexta-feira (20/3), onde cumprirá pena prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 23/03/2026 17:35
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