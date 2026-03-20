Parte do teto do HRT desaba e inunda unidade após chuvas; veja vídeo

Durante as fortes chuvas que atingiram a capital federal nesta sexta-feira (20/3), parte do teto do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) desabou e inundou a unidade. O temporal provocou transtornos em diversas regiões da capital e também resultou no fechamento da estação Central do Metrô-DF, situada no subsolo da Rodoviária do Plano Piloto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Vídeos obtidos pela reportagem mostram os funcionários do HRT em força-tarefa para limpar o chão completamente inundado. “Como que a gente vai confiar de deixar nosso pai, o paciente aqui? Caindo os pedaços, com esse tanto de água”, questiona uma mulher na filmagem.

Em outro vídeo, as equipes aparecem com rodos nas mãos na tentativa de amenizar a situação.

Danos

No Recanto das Emas, uma árvore caiu sobre uma residência na Avenida Vargem da Benção. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) socorreu uma gestante que estava no local. Apesar de não apresentar ferimentos, os socorristas encaminharam a gestante a uma unidade de saúde após ela ter um quadro de crise nervosa. No local, os militares realizaram os trabalhos de corte e retirada da árvore.

No Gama, carros estacionados em uma via comercial ficaram praticamente submersos. O mesmo ocorreu no Riacho Fundo 2. Na Comercial Norte de Taguatinga, um motociclista foi arrastado com a moto em uma enxurrada. A cena também foi filmada por moradores.

No fim da tarde, quando a chuva acalmou, moradores da Rua 8 de Vicente Pires com uma larga cratera formada em frente a um condomínio. Parte do asfalto cedeu e formou um buraco profundo. A área foi isolada.

Houve prejuízo também aos usuários do Metrô. Por volta das 16h23, a Companhia Metropolitana do DF (Metrô-DF) anunciou o fechamento temporário da estação Central por motivo do temporal e das descargas atmosféricas. “[...] O sistema elétrico foi afetado e as vias da estação Central foram desenergizadas”, esclareceu.

A última atualização era de que uma equipe especializada na manutenção estava no local para resolver o problema e restabelecer os serviços.