Homem é preso por "comprar" virgindade de filha da amante

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Civil (PCDF) por "comprar", por R$ 300, a virgindade da filha da mulher com quem mantinha um caso extraconjugal. Além do mandado de prisão, investigadores da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) cumpriram ordem de busca e apreensão na casa da mãe da vítima.

Segundo as investigações, a menina foi abusada, pela primeira vez, aos 7 anos, quando o autor mantinha relação sexual com a mãe dela. A vítima, no entanto, estava na mesma cama.

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A proposta da venda é mais recente e foi intermediada pela mãe da adolescente. O suspeito teria oferecido R$ 300 para tirar a virgindade da filha. Após investigações, o homem foi localizado, preso e encaminhado à carceragem da PCDF na quinta-feira (19/3).