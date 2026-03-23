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Estupro

Homem é preso por "comprar" virgindade de filha da amante

Mãe da adolescente intermediou a venda por R$ 300, segundo as investigações. A polícia cumpriu mandados de busca na casa da mulher

Homem foi preso e responderá por estupro - (crédito: PCDF/Divulgação)
Homem foi preso e responderá por estupro - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Civil (PCDF) por "comprar", por R$ 300, a virgindade da filha da mulher com quem mantinha um caso extraconjugal. Além do mandado de prisão, investigadores da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) cumpriram ordem de busca e apreensão na casa da mãe da vítima. 

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Segundo as investigações, a menina foi abusada, pela primeira vez, aos 7 anos, quando o autor mantinha relação sexual com a mãe dela. A vítima, no entanto, estava na mesma cama. 

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A proposta da venda é mais recente e foi intermediada pela mãe da adolescente. O suspeito teria oferecido R$ 300 para tirar a virgindade da filha. Após investigações, o homem foi localizado, preso e encaminhado à carceragem da PCDF na quinta-feira (19/3).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 23/03/2026 19:32
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