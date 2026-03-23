Homem furta mercado e é preso dançando forró em feira do DF

Furto ocorreu nesse domingo (22/3). Após o crime, o suspeito foi para a Feira da Candangolândia

Suspeito foi preso em feira - (crédito: DIvulgação/PMDF)

Um homem de 44 anos foi preso na tarde desse domingo (22/3) suspeito de furtar um mercado na Candangolândia.

Após receber informações sobre o suspeito, as equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram o homem na Feira Permanente da Candangolândia dançando forró no local. 

Ele foi abordado no local e, de acordo com a PM, não resistiu à prisão. Ainda segundo a corporação, o suspeito tem passagens anteriores por crimes como furto, roubo e porte de arma branca.

O homem foi levado para a 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), onde o caso foi registrado.

Saiba Mais

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 23/03/2026 23:10
