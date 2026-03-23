Homem furta mercado e é preso dançando forró em feira do DF

Um homem de 44 anos foi preso na tarde desse domingo (22/3) suspeito de furtar um mercado na Candangolândia.
Após receber informações sobre o suspeito, as equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram o homem na Feira Permanente da Candangolândia dançando forró no local.
Ele foi abordado no local e, de acordo com a PM, não resistiu à prisão. Ainda segundo a corporação, o suspeito tem passagens anteriores por crimes como furto, roubo e porte de arma branca.
O homem foi levado para a 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), onde o caso foi registrado.
Por Darcianne Diogo
postado em 23/03/2026 23:10