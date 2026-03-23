PF intercepta drone nas imediações de unidade que abriga Vorcaro

A apreensão de um drone nas imediações da Superintendência da Polícia Federal em Brasília fez a PF reforçar as regras de proibição para o manuseio de operadores sem autorização. O edifício é o mesmo onde está detido Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele foi transferido do presídio federal de Brasília na quinta-feira (19/3) para tratar do acordo de delação premiada.

A interceptação do aparelho ocorreu no domingo (22/3) e, segundo a PF, o operador foi identificado e prestou depoimento. "A Polícia Federal informa que é restrito o uso de drones nas imediações da Superintendência Regional no Distrito Federal. O complexo policial e áreas adjacentes estão registrados como Zona de Restrição de Voo junto aos órgãos competentes".

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Ainda de acordo com a PF, a restrição visa a proteger as operações policiais, a integridade de pessoas e as instalações. "A Polícia Federal conta com equipamentos para capturar drones não autorizados. Em caso de violação, as aeronaves são apreendidas e os operadores podem ser responsabilizados." A corporação orienta, ainda, os pilotos profissionais e amadores a não operarem drones na área sem autorização prévia, sob pena de medidas legais.