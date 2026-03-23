Homem é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa

Um homem foi encontrado morto com sinais de violência dentro de casa na Quadra 16 do Paranoá, na tarde desta segunda-feira (23/3). A vítima foi identificada como Rhodson Henrique Freire, 46 anos.
Rhodson morava no sobrado de uma casa. A moradora do andar de baixo sentiu forte odor e chamou a polícia. Os policiais militares foram ao local e isolaram a área.
A vítima foi encontrada no quarto, sobre a cama. Rhodson estava nu. Havia marcas de sangue no cômodo e no banheiro. O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) como crime violento.
Por Darcianne Diogo
postado em 23/03/2026 20:47