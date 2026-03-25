Quituart, reduto de Paulo Pestana, ganha praça em homenagem ao jornalista

Marco Tulio Ortiga, conhecido como Tuim, é dono do restaurante Butiquim do Tuim e foi grande amigo de Pestana - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

"Se hoje estou aqui, é por causa dele." A declaração é de Marco Túlio Ortiga, que se emocionou ao ser questionado sobre a amizade com o cronista Paulo Pestana. O Tuim, como é conhecido, é proprietário do Butiquim do Tuim, localizado na Quituart, onde, nesta quarta-feira (25/3), foi inaugurada a praça Jornalista Paulo Pestana, na QI 9/10 do Lago Norte. A cerimônia foi marcada por memórias de amigos que conviviam diariamente com o profissional no espaço gastronômico.

Tuim, amigo há mais de 40 anos e compadre de Pestana, revelou que só abriu o estabelecimento em 2010 por insistência do cronista. "Vínhamos para cá conversar e beber. Um dia ele me perguntou: 'Por que você não abre um bar na cooperativa?'. E virou o Butiquim do Tuim", revelou.

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Pestana, que faleceu há dois anos por choque de dengue, tinha 66 anos, era morador do Lago Norte e via na Quituart mais do que um local de lazer; era seu reduto. "Recorríamos a ele sempre. Era uma pessoa carinhosa, alegre e muito culta, um gênio em política e música. Ele era nosso consultor em todos os assuntos da cooperativa", relembrou Tuim.

O sentimento de perda e gratidão foi ecoado por Rosângela Rabelo Maciel, diretora administrativa da Quituart e dona do restaurante Cantinho da Tia Rô. "Ele vivia na Quituart, lutou junto com todos nós pelas nossas necessidades. Era um ser humano extraordinário, um amigo e irmão que puxava a orelha quando precisava e dava parabéns na hora certa. Essa homenagem é altamente gratificante", afirmou.

Zelinda Pestana, viúva do jornalista, com o filho Pedro e a nora Yasmin estiveram presentes para a homenagem (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Legado

Miguel Jabour, diretor de Relações Institucionais do Correio, onde Pestana trabalhou por anos, descreveu a relação entre ambos como de "mestre e aluno" e destacou a conexão do amigo com o local. "Ele morava aqui em frente e frequentava a Quituart direto. Acho que é justo dizer que ele vai morar aqui agora. O legado de Paulinho é essa quantidade de amigos que estão aqui presentes”, disse Jabour, lembrando passagens divertidas e a paixão de Pestana por jazz e culinária.

Sulamita Perfeito, diretora-presidente da gestão atual da Quituart, ressaltou a importância da obra na praça e no estacionamento, um pleito antigo da comunidade defendido pelo jornalista. "É fundamental para acolhermos melhor os clientes, pois esse estacionamento era superprecário, inundava tudo. Não sabemos nem como agradecer essa melhoria", contou.

A Praça Paulo Pestana fica estrategicamente localizada entre a casa onde o jornalista viveu por décadas e a Quituart. Durante a inauguração, o governador Ibaneis Rocha (MDB) relembrou que foi naquele espaço, sentado na barraca da Tia Rô em 2017, que Pestana e um grupo de aliados começaram a traçar a estratégia para a eleição ao GDF em 2018.

"Se tem uma coisa que me traz insegurança hoje é a falta dele", confessou Ibaneis. A viúva, Zelinda, e o filho, Pedro Pestana, também reforçaram que a homenagem é a concretização de um sonho de Paulo: ver a "feirinha", como ele chamava carinhosamente a Quituart, regularizada e com infraestrutura para receber os amigos e as boas histórias do cotidiano que ele tanto gostava de contar.