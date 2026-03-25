Idoso atropelado e morto por menina de 12 anos voltava de consulta médica

José Brito dos Santos foi atropelado e morto por menina de 12 anos em São Sebastião - (crédito: Reprodução)

No asfalto, junto ao meio-fio, ainda restavam os vestígios do acidente que, na manhã desta quarta-feira (25/3), deixou um idoso de 63 anos morto. José Brito dos Santos havia acabado de sair de uma consulta médica, em São Sebastião, e retornava para casa, quando, na Avenida Comercial, à altura de uma ótica, foi atingido por um carro. O veículo, um Picasso cinza, era conduzido por uma adolescente de 12 anos.

A fatalidade ocorreu por volta das 9h. Uma funcionária de um dos comércios da via contou ao Correio que era de costume a adolescente retirar o carro do estacionamento que fica em frente a uma alfaiataria. A menina e os pais moram em uma residência ao lado dessa loja. “Toda hora víamos ela retirar o carro sozinha. Hoje deu nessa tragédia”, afirmou, sem se identificar.

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A dinâmica do acidente ainda está em apuração pela Polícia Civil. Mas testemunhas relatam que, ao dar ré para retirar o carro do estacionamento, a adolescente confundiu os pedais e acelerou bruscamente. Os bombeiros foram acionados às 9h35 e encontraram o seu José em parada cardiorrespiratória. Durante 30 minutos, as equipes fizeram os procedimentos de reanimação, mas o idoso faleceu no local.

A adolescente ainda colidiu contra um Fiesta vermelho, que estava estacionado próximo ao meio-fio. Nenhum dos ocupantes dos carros sofreu ferimentos, e não houve necessidade de encaminhamento hospitalar.

Justiça

A adolescente compareceu junto ao pai na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), na Asa Sul. Ela não foi ouvida formalmente devido ao estado emocional. O Correio apurou que a menina foi liberada e irá responder por ato infracional análogo a homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O pai dela foi encaminhado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) para apuração de responsabilidade. A reportagem entrou em contato com a defesa dos pais da adolescente e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestações.