Idoso morre após ser atropelado por menina de 12 anos em São Sebastião

Um idoso, de 63 anos, morreu após ser atropelado por uma criança de 12 anos, que dirigia um veículo modelo Citroën Xsara Picasso, de cor cinza, nesta quarta-feira (25/3), nas proximidades do Caic Unesco, em São Sebastião. De acordo com testemunhas, a menina confundiu os pedais e acelerou enquanto tirava carro da garagem. A adolescente foi encaminhada, acompanhada do pai, para o registro do ato infracional na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 9h35 e encaminhou três viaturas de socorro, além de contar com o apoio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No local, os socorristas encontraram o homem caído. Ele estava em parada cardiorrespiratória. Os militares iniciaram imediatamente as manobras de reanimação, que durou cerca de 30 minutos, mas o homem não resistiu.

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Após o atropelamento, a adolescente envolvida no sinistro de trânsito ainda colidiu contra um Ford Fiesta vermelho que estava estacionado na via. Nenhum dos ocupantes dos carros sofreu ferimentos, e não houve necessidade de encaminhamento hospitalar.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para atender à ocorrência e iniciar os procedimentos de investigação.