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SINISTRO DE TRÂNSITO

Idoso morre após ser atropelado por menina de 12 anos em São Sebastião

Socorristas ainda fizeram manobras de reanimação durante 30 minutos, mas a vítima não resistiu

Homem morre atropelado em São Sebastião - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Homem morre atropelado em São Sebastião - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um idoso, de 63 anos, morreu após ser atropelado por uma criança de 12 anos, que dirigia um veículo modelo Citroën Xsara Picasso, de cor cinza, nesta quarta-feira (25/3), nas proximidades do Caic Unesco, em São Sebastião. De acordo com testemunhas, a menina confundiu os pedais e acelerou enquanto tirava carro da garagem. A adolescente foi encaminhada, acompanhada do pai, para o registro do ato infracional na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 9h35 e encaminhou três viaturas de socorro, além de contar com o apoio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No local, os socorristas encontraram o homem caído. Ele estava em parada cardiorrespiratória. Os militares iniciaram imediatamente as manobras de reanimação, que durou cerca de 30 minutos, mas o homem não resistiu.

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Após o atropelamento, a adolescente envolvida no sinistro de trânsito ainda colidiu contra um Ford Fiesta vermelho que estava estacionado na via. Nenhum dos ocupantes dos carros sofreu ferimentos, e não houve necessidade de encaminhamento hospitalar.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para atender à ocorrência e iniciar os procedimentos de investigação.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 25/03/2026 11:59
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