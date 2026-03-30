Programa abre 400 vagas de intercâmbio para alunos da rede pública

Em 2025, 102 alunos da rede pública passaram três meses estudando no Reino Unido - (crédito: | Foto: Jotta Casttro/SEEDF)

As inscrições do programa Pontes para o Mundo começam nesta terça-feira (31/3) e seguem até 13 de abril pela internet. As vagas são destinadas para estudantes da rede pública, disponíveis em inglês, espanhol e francês. A edição de 2026 vai selecionar estudantes do segundo ano do ensino médio regular, da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e dos colégios militares para um intercâmbio internacional. Entre os destinos estão Reino Unido, Canadá, Espanha e França.

O edital foi publicado nesta segunda-feira (30/3), pela Secretaria de Educação (SEEDF), no Diário Oficial do DF (DODF). As provas serão aplicadas em maio. Serão ofertadas 400 vagas para os alunos, e o prazo final, no último dia da inscrição, é até as 22h.

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O coordenador do programa, David Nogueira, explicou que a edição de 2026 chega ampliada e mais diversa. “Esta edição traz muitas novidades, pois passamos a contar com a participação de estudantes das escolas militares do DF, como o Tiradentes e o Dom Pedro II, o que é motivo de grande alegria para esses alunos. Outra novidade é o lançamento do site do programa, um espaço completo onde pais e estudantes podem acessar informações, conhecer relatos de participantes da edição anterior e assistir ao documentário produzido pela Secretaria", explicou.

Durante o período no exterior, os alunos terão imersão em instituições educacionais e convivência com estudantes de diferentes nacionalidades, com atividades realizadas na língua oficial do país de destino.

Seleção

De acordo com informações da Secretaria de Educação (SEEDF), o processo seletivo será dividido em etapas. A primeira consiste na análise documental, de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda etapa será a prova de conhecimentos em línguas estrangeiras (inglês, espanhol e francês), marcada para 9 e 10 de maio.

É importante que os estudantes fiquem atentos ao prazo de inscrição e mantenham o e-mail institucional com o domínio @estudante atualizado, pois é por meio dele que recebem a senha de acesso. Todas as regras, critérios de participação e detalhes do processo seletivo estão disponíveis no edital publicado no DODF.