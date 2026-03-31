"Espero que o Nelson traga todas as informações", diz Celina Leão sobre balanço do BRB

Após a cerimônia de envio do projeto de lei à Câmara Legislativa sobre o reajuste das Funções Gratificadas Escolares, nesta terça-feira (31/3), a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), foi questionada sobre o balanço do BRB, que tinha prazo para divulgação e ainda não foi apresentado. O banco deveria divulgar os resultados financeiros referentes ao último período, mas o documento ainda não foi disponibilizado.

Celina afirmou que acompanha o assunto de perto e destacou que a responsabilidade técnica para esclarecer os números ficará a cargo do presidente do banco, Nelson.

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“Tenho expectativa de que o Nelson venha trazer todas as informações. Minha função é dar estabilidade política para que as tratativas avancem”, disse a governadora, ressaltando o papel do GDF em garantir o andamento das ações.

A governadora ainda informou que uma coletiva deve ser realizada no final da tarde para detalhar as ações tomadas e apresentar o passo a passo do dia, esclarecendo as medidas e tratativas relacionadas ao balanço do BRB.



