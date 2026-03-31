InícioCidades DF
Caso Master

"Espero que o Nelson traga todas as informações", diz Celina Leão sobre balanço do BRB

Comentário foi feito após envio de PL à Câmara Legislativa; coletiva deve detalhar medidas ainda hoje

Fim de prazo pressiona BRB por balanço - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)
Fim de prazo pressiona BRB por balanço - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Após a cerimônia de envio do projeto de lei à Câmara Legislativa sobre o reajuste das Funções Gratificadas Escolares, nesta terça-feira (31/3), a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), foi questionada sobre o balanço do BRB, que tinha prazo para divulgação e ainda não foi apresentado. O banco deveria divulgar os resultados financeiros referentes ao último período, mas o documento ainda não foi disponibilizado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Celina afirmou que acompanha o assunto de perto e destacou que a responsabilidade técnica para esclarecer os números ficará a cargo do presidente do banco, Nelson.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Fim de prazo pressiona BRB por balanço

“Tenho expectativa de que o Nelson venha trazer todas as informações. Minha função é dar estabilidade política para que as tratativas avancem”, disse a governadora, ressaltando o papel do GDF em garantir o andamento das ações.

A governadora ainda informou que uma coletiva deve ser realizada no final da tarde para detalhar as ações tomadas e apresentar o passo a passo do dia, esclarecendo as medidas e tratativas relacionadas ao balanço do BRB.

Saiba Mais


 

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 31/03/2026 13:32
SIGA
x