Lula vai enviar indicação de Jorge Messias ao Senado nesta terça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai encaminhar, nesta terça-feira (31/3), a indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, a uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto.
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Com a indicação, Messias será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e terá que ser aprovado pelo plenário da Casa antes de assumir o cargo no STF.
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- Leia também: Quem é Jorge Messias, indicado por Lula ao Supremo
Lula já havia confirmado a indicação de Messias no ano passado. Porém, devido a resistências do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e de outros parlamentares, decidiu segurar o envio do comunicado oficial.
Com o envio, caberá a Alcolumbre iniciar a tramitação. Lula demorou mais de três meses entre o anúncio de Messias ao STF e a oficialização ao Senado.
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