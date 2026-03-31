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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Lula vai enviar indicação de Jorge Messias ao Senado nesta terça

Segundo o Planalto, presidente decidiu confirmar a indicação do Advogado-Geral da União (AGU) ao STF, que será enviada para votação no Senado

Com a indicação, Messias será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e terá que ser aprovado pelo plenário da Casa antes de assumir o cargo no STF - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Com a indicação, Messias será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e terá que ser aprovado pelo plenário da Casa antes de assumir o cargo no STF - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai encaminhar, nesta terça-feira (31/3), a indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, a uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto.

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Com a indicação, Messias será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e terá que ser aprovado pelo plenário da Casa antes de assumir o cargo no STF.

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Lula já havia confirmado a indicação de Messias no ano passado. Porém, devido a resistências do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e de outros parlamentares, decidiu segurar o envio do comunicado oficial.

Com o envio, caberá a Alcolumbre iniciar a tramitação. Lula demorou mais de três meses entre o anúncio de Messias ao STF e a oficialização ao Senado.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 31/03/2026 13:02 / atualizado em 31/03/2026 13:03
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