Governo oficializa trocas em 14 ministérios; veja os novos ministros

A lista foi divulgada durante reunião ministerial convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar das saídas do governo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O Planalto confirmou, nesta terça-feira (31/3), as mudanças realizadas no comando de 14 ministérios. Os titulares das pastas deixam o governo hoje para concorrer nas eleições de outubro, seguindo o prazo de desincompatibilização, que termina no sábado (4/4).

A lista foi divulgada durante reunião ministerial convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar das saídas do governo. Os 14 titulares saem hoje do governo e, segundo Lula, outros quatro devem oficializar a decisão até o fim da semana.

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Na grande maioria dos casos, os titulares serão substituídos pelos secretários-executivos das respectivas pastas, o segundo cargo na hierarquia (veja a lista abaixo). Apenas um ministro, no momento, trocará de função: André de Paula, da Pesca, substituirá Carlos Fávaro no comando da Agricultura e Pecuária.

Outros ministros ainda estão sem substitutos definidos. Um deles é o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin. Durante a reunião, Lula confirmou que Alckmin será novamente candidato a vice em sua chapa.

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A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, também deixará o cargo, mas ainda não possui substituto definido.

Veja a lista dos novos ministros confirmados:

Ministério dos Transportes: George Santoro, atual secretário-executivo

Ministério de Portos e Aeroportos: Tomé Barros Monteiro da Franca, atual secretário-executivo

Ministério do Planejamento e Orçamento: Bruno Moretti, atual secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil

Ministério do Meio Ambiente: João Paulo Ribeiro Capobianco, atual secretário-executivo

Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania: Janine Mello dos Santos, atual secretária-executiva

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar: Fernanda Machiaveli, atual secretária-executiva

Casa Civil: Miriam Belchior, atual secretária-executiva

Ministério da Educação: Leonardo Barchini, atual secretário-executivo

Ministério dos Esportes: Paulo Henrique Cordeiro Perna, atual secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social

Ministério das Cidades: Antônio Vladimir Lima, atual secretário-executivo

Ministério da Igualdade Racial: Rachel Barros de Oliveira, atual secretária-executiva

Ministério dos Povos Indígenas: Eloy Terena, atual secretário-executivo

Ministério da Aquicultura e Pesca: Rivetla Edipo Araujo Cruz, atual secretário-executivo

Ministério da Agricultura e Pecuária: André de Paula, atual ministro da Aquicultura e Pesca