Celina faz apelo à Caixa Econômica e à União para recuperação do BRB

Em um movimento de aproximação com o governo federal, a governadora Celina Leão (PP) afirmou, nesta quarta-feira (1/4), que busca um acordo para solucionar a crise financeira do Banco de Brasília (BRB). Durante agenda oficial, Celina revelou ter mantido conversas com o governo federal e fez um apelo direto para que a Caixa Econômica Federal e a União colaborem com a recuperação da instituição. “Um gesto do governo federal seria muito positivo para Brasília, para mostrar que se fala uma coisa e se faz o que se fala, sem revanchismo”, declarou.

A postura de diálogo também se estendeu à pauta econômica nacional. Celina confirmou que o Distrito Federal irá aderir ao pacto nacional para a redução do impacto do óleo diesel no transporte público e no abastecimento, atendendo a um pedido direto do ministro da Fazenda. Segundo a governadora, embora a medida gere gasto ao GDF, a decisão visa evitar reajustes nas passagens e garantir a estabilidade do setor produtivo. "Não vou fazer uma gestão revanchista. Brasília está acima de qualquer questão ideológica", pontuou.

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Celina também oficializou a retirada da Serrinha do Paranoá da lista de ativos destinados ao fundo imobiliário que daria sustentação à capitalização do BRB. A área, que possui 716 hectares e abriga mais de 100 nascentes, será transformada em um Parque de Preservação Ambiental.

A governadora justificou a decisão por critérios ambientais e de mercado, alegando que a manutenção do terreno no fundo imobiliário poderia causar uma "depreciação de preço" e desviar o foco do real problema do banco. O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e a Secretaria de Meio Ambiente já foram acionados para delimitar a poligonal do novo parque, cujo decreto deve ser assinado nos próximos dias.

Além das articulações políticas, Celina anunciou o nome de Valdivino Oliveira para assumir a Secretaria de Economia. Com perfil técnico e histórico na elaboração do Fundo Constitucional, Oliveira terá a missão de conduzir cortes de contratos considerados desnecessários e reajustar o orçamento do DF.

As declarações ocorreram durante uma manhã de entregas no Recanto das Emas e no Riacho Fundo I, onde foram inaugurados os Centros de Educação da Primeira Infância (Cepi) Seriema e Uruçu. A governadora destacou que a ampliação das creches é o primeiro piso para a implementação da educação integral no DF. A agenda do dia encerra-se à tarde, com a entrega de 13 novas viaturas para a Polícia Militar (PMDF) no Setor Policial Sul.