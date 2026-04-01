Celina retira Serrinha de plano do BRB e anuncia criação de Parque Ambiental

O anúncio foi feito em meio ao cumprimento da agenda oficial da governadora - (crédito: Letícia Mouhamad)

A governadora Celina Leão (PP) confirmou, nesta quarta-feira (1/4), a retirada da Serrinha do Paranoá da lista de imóveis destinados à capitalização do Banco de Brasília (BRB). A proposta anterior previa a transferência do terreno de 716 hectares para a instituição financeira como forma de reforço patrimonial, mas o Executivo local recuou da medida e anunciou que a região será transformada em um Parque de Preservação Ambiental.

O uso da Serrinha para fins de mercado era alvo de críticas devido à presença de mais de 100 nascentes que contribuem para o abastecimento do Lago Paranoá. A inclusão da área no plano de recuperação do BRB enfrentava resistência de órgãos de controle e de movimentos civis, que alertavam para o risco hídrico e para o impacto no ecossistema local.

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O anúncio foi feito em meio ao cumprimento da agenda oficial da governadora, que cumpre roteiro de inaugurações no Recanto das Emas e no Riacho Fundo I. Pela manhã, estão sendo entregues os Centros de Educação da Primeira Infância (Cepi) Seriema e Uruçu, além de um novo Papa-Entulho.

Na parte da tarde, a agenda de governo prevê a entrega de 13 viaturas e novos equipamentos tecnológicos para a Polícia Militar (PMDF) no Setor Policial Sul.



