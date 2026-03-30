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Celina Leão não descarta busca de apoio federal para salvar o BRB

Governadora diz que pedirá ajuda ao governo Lula, se necessário, e defende parcerias para fortalecer o banco com foco em resultados e transparência

Celina Leão descarta guerra ideológica e busca apoio federal para salvar o BRB - (crédito: Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília)
Celina Leão descarta guerra ideológica e busca apoio federal para salvar o BRB - (crédito: Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que não fará “guerra ideológica” à frente do Palácio do Buriti e que buscará apoio do governo federal, se necessário, para fortalecer o Banco de Brasília (BRB). Em declaração sobre o cenário da instituição, ela destacou que a prioridade será a recuperação do banco e o interesse da população.

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“A população não está esperando uma governadora que faça uma guerra ideológica. Aquilo que eu precisar pedir em nome do Distrito Federal ao presidente Lula ou a qualquer outro, eu farei”, disse.

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Celina ressaltou que, embora tenha posicionamento político definido, a gestão será guiada por pragmatismo. “Eu sou uma governadora de direita, isso é claro desde o meu primeiro mandato, mas tenho que saber o peso da responsabilidade com a cidade”, afirmou. Segundo ela, eventuais parcerias com o governo federal podem ser fundamentais para fortalecer o banco público. “A Caixa Econômica Federal pode nos ajudar, tem vontade de ajudar, com fundos fortes. Não tenho vaidade em relação a isso”, completou.

A governadora indicou que outras instituições podem participar de uma eventual estratégia de recuperação do BRB, reforçando que o foco será técnico. “A régua pela qual quero ser julgada é a condição da nossa cidade e a recuperação do BRB, com transparência”, disse. A fala ocorre em meio a discussões sobre o futuro do banco e a necessidade de medidas para garantir sua sustentabilidade financeira.

Celina Leão reforçou que o compromisso do governo será com resultados concretos, e não com disputas políticas. “O que está em jogo é o interesse da população do Distrito Federal. É isso que vai orientar todas as decisões”, reforçou.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

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Por Ana Carolina Alves
postado em 30/03/2026 14:47
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