Creche no Recanto das Emas pega fogo e mobiliza bombeiros

Uma creche no Recanto das Emas pegou fogo na tarde desta sexta-feira (3/4) e mobilizou militares do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o incêndio começou no refeitório do local. Não houve feridos.

A creche está localizada na Quadra 204. No local, os socorristas depararam-se com chamas e intensa emissão de fumaça. O fogo começou no refeitório e se alastrou para outro cômodo usado como depósito de materiais escolares. Os bombeiros usaram mangueiras para o combate e impediram que as chamas atingissem o restante da edificação.

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Depois do fogo controlado, os militares fizeram procedimentos de rescaldo e ventilação tática para a retirada da fumaça e dos gases quentes. A proprietária do estabelecimento recusou a realização da perícia de incêndio pelo CBMDF.