Cristãos cumprem promessas e agradecem pelas graças recebidas

Guilherme Augusto Souza conta sobre sua experiência em um acidente. A recuperação intensificou a sua fé - (crédito: Carlos Vieira/Correio Braziliense)

No topo do Morro da Capelinha, devotos rezam em meio à labareda de fogo e velas brancas, em frente à imagem de Nossa Senhora. Entre lágrimas e preces, os agradecimentos intensificam o clima de diligência. Muitos seguem ajoelhados em meio ao calor, após longas caminhadas, feitas com os pés descalços, resistindo às íngremes subidas até a capela.

Preces pela saúde levam os fiéis aos montes, acompanhados de amigos e familiares. Jovens, adultos, crianças, e até bebês fazem parte da paisagem, carregada de simbolismo. Joana Neris, 65 anos, fez uma curta pausa para retomar o fôlego, rodeada de mulheres de três gerações; filha, netas e bisneta. Moradora de Planaltina, ela pagava uma promessa feita no ano de 2025, após enfrentar o câncer pela segunda vez.

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"Pedi a Deus para continuar viva, e acompanhar o crescimento das minhas netas e bisneta", relata emocionada. O primeiro câncer veio em 2023, mas foi descoberto logo no início. O segundo, a deixou frágil. Por dias, a idosa não conseguia se alimentar, devido aos fortes sintomas da quimioterapia e do câncer, que foi retirado da região do intestino.

Há 5 meses atrás, ela rezou pela própria vida, e prometeu subir o morro. Frequentadora do local há 40 anos, após o câncer, Joana não tinha mais forças para realizar a caminhada. Ao longo do tratamento, as preces sustentaram o psicológico de Joana, que teve melhoras graduais, e já não sofre mais com a condição.

Entre os católicos, havia quem subisse o morro por devoção. O ambulante Guilherme Augusto Souza Braga, de 21 anos, se deslocou da Ocidental até Planaltina, às 6 da manhã, para ir trabalhar.

Nas proximidades do morro, ele sentiu que precisava realizar o sacrifício, e se pôs de joelhos para subir até a capela, pela primeira vez. "Ano passado eu sofri um acidente de moto. Meu joelho abriu, tomei 150 pontos. Nós últimos 6 meses, me recuperei", conta o jovem.

A experiência deu à ele senso de propósito, algo que intensificou a sua fé. Sem ataduras, o rapaz chorava durante a subida, mas entendia o ato como um sacrifício que conversa profundamente com suas crenças.

Celebração



O Morro da Capelinha volta a ser o epicentro da devoção no Distrito Federal nesta Sexta-Feira Santa (3/4), com a expectativa de reunir uma multidão que pode superar os recordes anteriores. Após atrair 100 mil pessoas em 2024 e alcançar a marca de 150 mil fiéis em 2025, o espetáculo de 2026 encerra a programação religiosa com fôlego renovado. Mantendo uma tradição que resiste desde 1973, a encenação da Paixão de Cristo em Planaltina mobiliza o Grupo Via Sacra ao Vivo, que conta com uma equipe de 1.400 colaboradores — sendo 1.100 atores dedicados a dar vida aos personagens bíblicos.

O ápice das celebrações começa oficialmente às 15h, com a Celebração da Santa Cruz presidida pelo cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, seguida pelo início do espetáculo que, ao longo de quatro horas, reproduz os momentos cruciais da narrativa cristã, como o julgamento, a prisão, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Nesta edição, a jornada de 800 metros pelas 14 estações é guiada pelo tema "Nada te aflija! Não estou aqui eu que sou tua mãe?", inspirado em Nossa Senhora de Guadalupe, reforçando mensagens de acolhimento e esperança. O evento de hoje encerra um calendário iniciado ainda em março, consolidando o espetáculo como um dos maiores patrimônios culturais e religiosos do Brasil.