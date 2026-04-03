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Trânsito

Acidente deixa três feridos na BR-251 nesta sexta-feira (3/4)

A colisão entre dois carros ocorreu próximo à divisa entre os estados de Goiás e Minas Gerais. A dinâmica do acidente será investigada

O motorista do Jeep Renegade também sofreu ferimentos e foi atendido conforme o protocolo de trauma - (crédito: Divulgação/PMDF)
O motorista do Jeep Renegade também sofreu ferimentos e foi atendido conforme o protocolo de trauma - (crédito: Divulgação/PMDF)

Três pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois carros na manhã desta sexta-feira (3/4), na BR-251. O acidente ocorreu próximo à divisa entre os estados de Goiás e Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no ponto da batida, as equipes encontraram um Jeep Renegade e um GM Vectra com danos materiais e ocupantes necessitando de cuidados médicos imediatos após o impacto. Veja:

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No GM Vectra, os dois ocupantes foram os que demandaram maior atenção. A condutora do veículo apresentava suspeita de fratura em um dos braços, enquanto o passageiro relatava fortes dores na região lombar e na cabeça. Ambos foram encontrados conscientes e estabilizados pelas equipes de socorro antes de serem removidos da via.

O motorista do Jeep Renegade também sofreu ferimentos e foi atendido conforme o protocolo de trauma, queixando-se de dores no ombro esquerdo. Uma passageira que o acompanhava saiu ilesa do acidente, mas foi transportada na Unidade de Resgate para acompanhar o condutor. Após a regulação médica no local, todos os feridos foram encaminhados para hospitais do Distrito Federal.

A dinâmica da colisão deverá ser apurada pelas autoridades competentes. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) ficou responsável pelo isolamento da área e pelo controle do tráfego na rodovia A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 03/04/2026 16:17
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