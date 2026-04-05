Cinzas e silêncio após tragédia com Família em Águas Lindas de Goiás

No dia seguinte à tragédia que chocou moradores de Águas Lindas (GO), o cenário em frente à casa onde três pessoas foram encontradas mortas era de silêncio, calor intenso e um ritual improvisado de despedida. Familiares das vítimas de um duplo homicídio seguido de suicídio passaram a manhã e o início da tarde de ontem retirando objetos pessoais do imóvel e queimando os pertences em uma fogueira montada em uma área de mata descampada, logo em frente à residência.

Sob o sol forte, o calor típico da região parecia ainda mais intenso com as chamas que consumiam roupas, móveis e outros itens. O colchão sujo de sangue, onde uma das vítimas havia sido encontrada foi rapidamente consumido pelo fogo. A fumaça subia lentamente, visível à distância, enquanto poucos vizinhos circulavam pela rua, a maioria em silêncio, observando de longe ou apenas passando, sem interromper o momento da família.

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Foto antiga de Tertulina Bizerra (E) que teria sido morta por Antonio Carreiro (D) a golpes de picareta (foto: Material cedido ao Correio)

A via, que na véspera foi tomada por viaturas policiais e movimentação intensa, amanheceu praticamente vazia. O contraste entre o dia anterior e o cenário atual evidenciava o impacto do crime: não havia mais sirenes, nem equipes de perícia, apenas vestígios de uma rotina abruptamente interrompida.

O imóvel, que até a madrugada anterior abrigava três gerações da mesma família, agora permanecia fechado. Do lado de fora, o terreno ainda guardava marcas recentes da presença policial, enquanto a fogueira seguia acesa, alimentada continuamente com novos itens retirados da casa.

Dúvida cruel

Um dos vizinhos que acompanhou de perto a movimentação desde o momento em que os corpos foram encontrados ainda tenta compreender o que aconteceu. Morador antigo da região, Eduardo Silva, motorista de transporte coletivo de 48 anos, relatou como soube da descoberta e descreveu o impacto da cena. "Quem encontrou foi o neto (outro que não estava no momento do crime). Ele veio com um amigo, bateram no portão e ninguém atendia. Ele insistiu, pulou o muro… quando entrou, deu de cara com os três mortos", contou.

Segundo ele, a notícia se espalhou rapidamente pela rua, mobilizando moradores e, pouco depois, equipes policiais. O vizinho lembra que chegou ao local pouco tempo depois da descoberta. "Quando eu cheguei, estava tudo confirmado. A polícia veio, fez o trabalho deles. Foi uma coisa muito pesada de ver, mesmo pra quem estava só do lado de fora", disse.

Outro vizinho ouvido pela reportagem, o construtor João Augusto, de 56 anos, disse ter sido surpreendido pela tragédia e afirmou que mantinha contato frequente com o suspeito. Morador de Águas Lindas há 27 anos, ele descreveu o homem como alguém de comportamento comum na vizinhança. "Conversava muito com ele. Pra mim, o jeito dele era normal, simples. Nunca imaginei que ia acontecer uma tragédia dessa", relatou.

Segundo João, os encontros aconteciam principalmente aos fins de semana, quando ele costumava passar pela casa. "Quando eu vinha aqui, a gente ficava conversando. Ele era gente boa na frente de todo mundo", disse. João também destacou que o homem costumava dar conselhos e falar sobre valores pessoais. "Sempre falava pra pessoa trabalhar certo, ser honesto, seguir a vida correta. Era o tipo de conversa que a gente tinha. É uma tragédia muito grande", contou.

Fim da infância

Se para os vizinhos a perda foi dolorosa, para quem viveu uma vida ao lado das vítimas a tristeza parece uma muralha intransponível. É o caso do amigo do adolescente que morreu, o estudante Rafael Araújo, de 17 anos, que ainda tenta lidar com a perda repentina. Colega de escola de vítima, ele contou que soube da tragédia enquanto estava na rua e se aproximou do local logo após a movimentação começar. "A gente cresceu praticamente junto. O Davi era um cara alegre. Nunca falou nada de problema em casa, nada feio assim", disse.

Segundo ele, a notícia abalou profundamente quem convivia com o jovem. "É muito difícil, porque você conhece a pessoa a vida inteira e, do nada, acontece uma coisa dessa. É uma perda muito grande", afirmou. O estudante também comentou sobre o momento em que os corpos foram encontrados, embora não tenha presenciado diretamente a cena. "Quando o outro neto pulou lá pra dentro e viu, foi desespero. Eu não vi na hora, cheguei depois, mas o pessoal estava chorando, gritando muito. A notícia foi se espalhando e ninguém acreditava", contou.

Eduardo Silva foi um dos primeiros a encontrar os corpos, após o neto de uma das vítimas ter chamado por socorro (foto: Carlos Silva/CB/D.A.Press)

O crime

A tragédia aconteceu na madrugada de sexta-feira, quando um idoso de 64 anos, Antonio Carreiro, teria assassinado a esposa, Tertulina Bizerra, de 62, e o neto, Davi Correia, de 13, dentro do imóvel no Setor Laranjeiras, em Águas Lindas (GO). As vítimas foram encontradas com ferimentos na cabeça, possivelmente causados por uma picareta. Após os crimes, o homem teria tirado a própria vida.

Os corpos só foram localizados horas depois, no início da tarde, por um dos netos, acompanhado de um amigo, que estranharam a falta de resposta dos moradores. Eles entraram na residência e encontraram primeiro o suspeito, enforcado e já sem vida no quintal. Em seguida, localizaram os corpos da idosa e do adolescente em cômodos distintos da casa, mortos sobre as camas.

Segundo as investigações iniciais, há indícios de que as vítimas foram atacadas enquanto dormiam. A Polícia Civil (PCGO) segue apurando o caso, que é tratado como duplo homicídio seguido de suicídio. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) deve ouvir familiares nos próximos dias para tentar esclarecer a motivação do crime.







