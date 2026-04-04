Travesti é esfaqueada perto de delegacia de Ceilândia; quatro são presos

Uma travesti de 48 anos foi esfaqueada na cintura na noite dessa sexta-feira (3/4), próximo à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Quatro homens foram presos pela Polícia Civil (PCDF) por suspeita do crime.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com as informações preliminares, dos quatro suspeitos, três são adolescentes. A vítima, não identificada, trabalha como garota de programa perto do local onde foi atacada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado, prestou os primeiros socorros, controlou a hemorragia e encaminhou a vítima ao Hospital Regional de Ceilândia. A motivação é investigada.
Saiba Mais
Por Darcianne Diogo
postado em 04/04/2026 15:32 / atualizado em 04/04/2026 16:14