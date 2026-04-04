Travesti é esfaqueada perto de delegacia de Ceilândia; quatro são presos

Militares do Corpo de Bombeiros controlaram a hemorragia e encaminharam a vítima ao hospital - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma travesti de 48 anos foi esfaqueada na cintura na noite dessa sexta-feira (3/4), próximo à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Quatro homens foram presos pela Polícia Civil (PCDF) por suspeita do crime.

De acordo com as informações preliminares, dos quatro suspeitos, três são adolescentes. A vítima, não identificada, trabalha como garota de programa perto do local onde foi atacada.

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O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado, prestou os primeiros socorros, controlou a hemorragia e encaminhou a vítima ao Hospital Regional de Ceilândia. A motivação é investigada.