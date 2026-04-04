InícioCidades DF
Crime

Travesti é esfaqueada perto de delegacia de Ceilândia; quatro são presos

De acordo com informações preliminares, três suspeitos são adolescentes. Crime ocorreu nessa sexta-feira (3/4)

Militares do Corpo de Bombeiros controlaram a hemorragia e encaminharam a vítima ao hospital - (crédito: Material cedido ao Correio)
Militares do Corpo de Bombeiros controlaram a hemorragia e encaminharam a vítima ao hospital - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma travesti de 48 anos foi esfaqueada na cintura na noite dessa sexta-feira (3/4), próximo à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Quatro homens foram presos pela Polícia Civil (PCDF) por suspeita do crime. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com as informações preliminares, dos quatro suspeitos, três são adolescentes. A vítima, não identificada, trabalha como garota de programa perto do local onde foi atacada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado, prestou os primeiros socorros, controlou a hemorragia e encaminhou a vítima ao Hospital Regional de Ceilândia. A motivação é investigada.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 04/04/2026 15:32 / atualizado em 04/04/2026 16:14
SIGA
x