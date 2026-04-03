Homem é preso no Paranoá após esfaquear amigo no pescoço

Suspeito voltou ao local com mais uma arma para fazer ameaças - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma discussão durante o consumo de bebidas alcoólicas quase terminou em tragédia na tarde desta sexta-feira (3/4), no Assentamento Carlos Lamarca, área rural do Paranoá. Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após desferir um golpe de faca contra um conhecido. O crime ocorreu por volta das 13h15 e mobilizou equipes do Batalhão de Policiamento Rural (BPRural).

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De acordo com informações da corporação, a confusão teve início enquanto o autor e a vítima bebiam juntos. Após o desentendimento, o agressor deixou o local, mas retornou pouco tempo depois armado com uma faca. Ele invadiu a residência onde o grupo estava, ameaçou uma testemunha que tentou impedir o ataque e atingiu a vítima na região do pescoço, próximo à clavícula.

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Mesmo após o primeiro ataque, a agressividade do suspeito não cessou. Relatos indicam que ele chegou a retornar ao local do crime portando uma segunda faca para proferir novas ameaças de morte. O homem só foi contido após a intervenção de populares, que conseguiram segurá-lo até a chegada dos policiais militares, acionados via 190 para atender a ocorrência de ferimento por arma branca.

Veja o momento em que o autor é conduzido para a delegacia:

A vítima foi socorrida em estado delicado pelo Corpo de Bombeiros do DF. Apesar do intenso sangramento provocado pelo corte no pescoço, o homem foi transportado com vida para uma unidade de saúde da região. Até o fechamento desta reportagem, não foram divulgadas atualizações sobre o seu quadro clínico.

Ao efetuarem a prisão, os policiais do RP Rural constataram que o agressor é reincidente e possui um histórico criminal extenso. O histórico do detido inclui passagens por roubo, violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha e porte de arma branca. O autor e as duas facas apreendidas foram encaminhados à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

