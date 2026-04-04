Feminicida enviou áudios depois de matar ex-mulher. "Agora é sua mãe", disse

Bruna Stephanie Freitas Brandão foi assassinada por Elenilton Pereira Bezerra na noite da última sexta-feira (4) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Depois de matar a ex-companheira a facadas, Elenilton Pereira Bezerra, 36 anos, enviou uma sequência de áudios ameaçadores a Bruna Stephanie Freitas Brandão, 36, acreditando que a vítima ainda estava viva (ouça abaixo). O feminicídio ocorreu na noite dessa sexta-feira (3/4), no Riacho Fundo.

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As mensagens de voz foram enviadas para o celular da vítima minutos após o feminicídio. “Você saiu gritando com fuleragem, mas tu não viu nada. Eu estou bem por aqui pertinho. Você estava armando casinha para mim”, dispara o homem. Ao ser preso, alegou informalmente à Polícia Militar que viajou de Caldas Novas (GO) para Brasília para visitar o filho de 2 anos. Conta que esfaqueou a ex ao desconfiar que ela e o atual companheiro estariam "armando casinha" para ele. O crime foi cometido na frente da criança.

Em dois dos áudios enviados, Elenilton ataca a ex-sogra, mãe de Bruna. “Quero pegar sua mãe. Se eu não achar você, acho sua mãe. Quem me dera sua mãe. [...] Estou pegando o carro agora e indo embora. Sua mãe é a próxima. Ou então ela que mande me matar.”

Ao final do último áudio, faz uma ameaça direta de morte. “Pode cavar um túmulo para você, para sua mãe e para esse corno (atual companheiro).”

"Perfil bastante violento”

Segundo o delegado Josué Pinheiro, Elenilton acumula passagens criminais por homicídio consumado, lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, ameaça e descumprimento de medida protetiva. “Ele era uma pessoa com o perfil bastante violento”, frisou.

Depois do ataque, o agressor fugiu. Policiais militares foram acionados por volta das 21h15. Por telefone, o denunciante relatou que a mulher havia sido esfaqueada e que um homem era o suspeito. Elenilton foi capturado pelos militares próximo ao viaduto de Samambaia, no canteiro central. O agressor estava a pé e com uma mochila nas costas.

Bruna chegou a ser encaminhada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) próxima, mas não resistiu aos ferimentos.

