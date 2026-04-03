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RIACHO FUNDO

Homem vai à casa da ex para visitar filho e mata mulher a facadas

O suspeito mora em Caldas Novas (GO) e disse que, ao chegar na residência da mulher, desconfiou de uma armadilha e atacou a vítima

O suspeito do crime, identificado como Elenilton Pereira, foi preso em flagrante pela Polícia Militar - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
O suspeito do crime, identificado como Elenilton Pereira, foi preso em flagrante pela Polícia Militar - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher de 36 anos morreu ao ser esfaqueada pelo ex-companheiro na QN 8 do Riacho Fundo na noite desta sexta-feira (3/4). O suspeito do crime, identificado como Elenilton Pereira, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

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Em depoimento prestado informalmente à PM, Elenilton relatou que havia desembarcado em Brasília para visitar o filho de 2 anos, fruto do relacionamento com a vítima, Bruna Stephanie Freitas Brandão. O suspeito mora em Caldas Novas (GO) e disse que, ao chegar na casa da mulher, desconfiou de uma armadilha e a atacou com uma faca. A versão não foi confirmada pela Polícia Civil.

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Depois do ataque, o agressor fugiu. Policiais militares foram acionados por volta das 21h15. Por telefone, o denunciante relatou que a mulher havia sido esfaqueada e que um homem era o suspeito. Elenilton foi capturado pelos militares.

Bruna chegou a ser encaminhada a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 03/04/2026 23:49 / atualizado em 04/04/2026 07:12
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