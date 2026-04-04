Filho de 2 anos presenciou assassinato da mãe no Riacho Fundo; ex foi preso

Bruna chegou a ser encaminhada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) próxima, mas não resistiu aos ferimentos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Bruna Stephanie Freitas Brandão, 36 anos, vítima de feminicídio no Riacho Fundo na noite desta sexta-feira (3/4), foi esfaqueada na frente do filho de 2 anos. O suspeito do crime é o ex-companheiro de Bruna e pai da criança, identificado como Elenilton Pereira. Ele foi preso menos de uma hora depois do crime por militares do 28° Batalhão da Polícia Militar, a 5km da casa da vítima.

Em depoimento prestado informalmente à PM, Elenilton relatou que havia desembarcado em Brasília para visitar o filho. O suspeito, que mora em Caldas Novas (GO), disse que, ao chegar na casa da mulher, desconfiou de uma armadilha e a atacou com uma faca. A versão não foi confirmada pela Polícia Civil.

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O Correio apurou que o crime foi executado na sala da vítima, onde estava o filho do casal. O atual companheiro da vítima estava na residência, mas não no mesmo cômodo. Elenilton havia chegado nesta sexta-feira de viagem e seguiu direto para o Riacho Fundo. Disse que usou uma faca da cozinha para atacar a mulher.

Depois do ataque, o agressor fugiu. Policiais militares foram acionados por volta das 21h15. Por telefone, o denunciante relatou que a mulher havia sido esfaqueada e que um homem era o suspeito. Elenilton foi capturado pelos militares próximo ao viaduto de Samambaia, no canteiro central. O agressor estava a pé e com uma mochila nas costas.

Bruna chegou a ser encaminhada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) próxima, mas não resistiu aos ferimentos.