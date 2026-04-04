Justiça decreta prisão preventiva de homem que matou ex no Riacho Fundo

Bruna Stephanie Freitas Brandão foi assassinada por Elenilton Pereira Bezerra na noite da última sexta-feira (4) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A prisão em flagrante de Elenilton Pereira Bezerra, 36 anos, foi convertida em preventiva pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) em audiência de custódia ocorrida na tarde deste sábado (4/4). O homem é acusado de esfaquear e matar a ex-companheira Bruna Stephanie Freitas Brandão, 36, no Riacho Fundo.

Com a decisão, ele será encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto responde por feminicídio. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, que deve ouvir testemunhas nos próximos dias.

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Bruna morava no DF há cerca de um ano, depois que saiu da casa do ex, em Caldas Novas (GO), numa tentativa de escapar de um histórico de agressões. Na noite dessa sexta-feira (3/4), sob o pretexto de visitar a criança, Elenilton foi até a casa da ex-companheira, onde a matou a facadas.

A vítima foi esfaqueada na sala, na frente dos dois filhos, de 2 e 5 anos. O atual companheiro dela também estava na residência, no andar de cima. Ele acionou o Samu, mas deixou a residência antes da chegada da polícia.

Versão

Informalmente, após a prisão, Elenilton disse à Polícia Militar que suspeitou de uma suposta emboscada ao chegar ao local. Segundo o relato, foi até a cozinha, pegou uma faca e, após uma discussão, desferiu um golpe no pescoço da vítima. A versão, no entanto, não foi integralmente corroborada.

Após o ataque, o agressor fugiu. Ele foi localizado por policiais militares nas proximidades de um viaduto em Samambaia, a cerca de 5 quilômetros da residência, caminhando com uma mochila.

Entre o ataque e a captura, o suspeito enviou áudios ameaçadores ao celular de Bruna, acreditando que ela ainda estivesse viva. Nas mensagens, além de insinuar perseguição, ele ameaça a mãe da vítima e o atual companheiro.

Na 27ª Delegacia de Polícia, Elenilton foi indiciado por feminicídio. De acordo com o delegado Josué Ribeiro, ele acumula antecedentes por homicídio consumado, lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, ameaça e descumprimento de medida protetiva.