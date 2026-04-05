Chegou a hora de votar na 13º edição do Prêmio Encontro Gastrô

O sommelier Leonildo Santana, do Dom Francisco da Asbac, estreou na premiação do ano passado - (crédito: JP Rodrigues/Esp. Encontro/DA Press)

Em sua 13º edição, o Prêmio Encontro Gastrô — O Melhor de Brasília, abre as votações para a público escolher os melhores profissionais entre os grandes nomes da gastronomia brasiliense. Organizado pela revista Encontro, pela Del Maipo e pelo Correio Braziliense, o prêmio estará com as votações abertas até o 25 de abril. Nesta primeira fase, será reunido os votos da internet e os do grupo de 50 jurados selecionados.

Com 39 categorias, a premiação elege desde o Melhor Bar, ao Melhor Restaurante do quadradinho. Divididas em seis grupos — Diversão, Lanches e Guloseimas, Restaurantes/Boa Mesa, Sabores Regionais, Alta Gastronomia e Profissionais —, as classificações sugerem nomes brasiliense para o melhor Bufê de Festa, Brunch, Cozinha do Mundo, Carta de Drinques, Pizzaria, Carne/Parrilha e Carta de Vinhos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A premiação destaca os principais nomes e estabelecimentos da gastronomia do Distrito Federal, em um processo que tem na participação popular seu principal critério. Na fase seguinte, os três mais votados de cada categoria avançam para o segundo turno, definido exclusivamente pelo público até o fim de maio.

A mudança no formato da votação, adotada recentemente com dois turnos, ampliou o peso da escolha do público e reforçou a proposta de uma eleição mais representativa.

Como votar

Para escolher o melhor nome entre os participantes, o público pode selecionar seus preferidos na votação que acontece on-line, disponível no link https://encontrogastro.com.br//bsb/.

A votação é dividida em dois turnos. Até 25 de abril, os votos do público se somam à avaliação de 50 jurados, todos frequentadores assíduos da cena gastronômica brasiliense. Dessa combinação, sairão os finalistas de cada categoria. Já no segundo turno, os vencedores serão escolhidos exclusivamente pelo público..

Última edição

O público decide quais serão o Melhor Restaurante de Brasília e o Restaurante Revelação de 2026. Na edição de 2025, dois nomes bastante conhecidos da cena gastronômica de Brasília conquistaram, pela primeira vez, troféus no Encontro Gastrô: o chef Rosario Tessier, à frente da Trattoria da Rosario, e o sommelier Leonildo Santana, do Dom Francisco da Asbac.

Rosario Tessier foi eleito, pela primeira vez, o Chef do Ano pelo Prêmio Encontro Gastrô em 2025 (foto: Fotos: JP Rodrigues/Esp. Encontro/DA Press)

Com mais de 30 anos em solo brasileiro, o italiano Rosario está à frente da Trattoria, que está localizada na QI 17, Lago Sul. Nos pratos, a aposta é a moda mediterrânea, aplicada em pratos cuja culinária da Itália encontra os ingredientes brasileiros — abordagem que também rendeu à Trattoria prêmios como Melhor Italiano, Carta de Vinhos e Maître do Ano.

Já Leonildo Santana, com quatro décadas de experiência, lidera uma das adegas mais completas do país e se destaca pela busca constante de harmonização entre pratos e vinhos, aliando conhecimento técnico ao atendimento atento aos clientes.

Liderando a adega do Dom Francisco da Asbac, o sommelier foi eleito o Melhor do Ano no Encontro Gastrô de 2025. Formado em gastronomia, Leonildo tem mais de 40 anos de experiência.